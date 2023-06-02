法拉盛同一華人超市 1個月逮5嫌

凱茲(左)與黃敏儀(中)1日拜訪商家，鼓勵登記阻罪項目。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約市警1日表示，由檢警雙方合作的法拉盛 阻罪項目施行約一個月，已有十名嫌犯簽署「刑事入侵通知」(criminal trespass notice)，不得再次進入同一店內，其中五名嫌犯的涉案地點均為同一家華人超市 ；皇后區 檢察官凱茲(Melinda Katz)以及市議員黃敏儀同日也造訪皇后區小商家，鼓勵加入該項目。

法拉盛阻罪項目的全名為「法拉盛商家商業改進項目」，旨在阻止慣犯、保證商家安全。若嫌犯首次作案，已登記該項目的商家在報警後，警方會將證據及報告呈交地檢處，要求法官命令嫌犯簽署「刑事入侵通知」，此後嫌犯有如被列入商家「黑名單」，若再次進入同一家店，商家便可直接報警抓人。

法拉盛109分局警佐莫飛(Michael Murphy)1日接受本報採訪確認，目前，已有十名嫌犯簽署「刑事入侵通知」，近三周內又增加五人，其中五名嫌犯都是在緬街近羅斯福大道的新龍興超市犯案，三名嫌犯在目標百貨(Target)，另兩名則分別在梅西百貨(Macy's)以及護膚品店Nature Republic。

莫飛也說，大多數簽署通知的嫌犯，都是當下在店內行竊或是擾亂商家，簽署通知後，未見嫌犯因再次進入這些店鋪被抓。而若已經簽署通知的嫌犯再次來到同一家店，除控本身的罪行以外，也會被控非法入侵。

凱茲與黃敏儀當日則到莫瑞丘(Murray Hills)，聆聽商家問題並鼓勵他們加入項目，阻擋慣犯滋擾與行竊，也有三名當地商家在她們的拜訪下在現場完成登記，使得登記的當地商家總數提升至60位。

韓國燒烤店Yuk Jun Gui負責人向她們反應，店內時常有人騷擾，索要錢財，凱茲回應，只要店家認為構成威脅，即可報警。刑事入侵通知不僅可保護商家，也可給嫌犯二次機會，當局也可依據適時為他們提供心理健康及成癮問題等資源。