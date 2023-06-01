我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

豐富長者生活 4藝術家獲入駐老人中心

記者許君達╱紐約報導
獲獎的藝術家將到合作的老人中心開課，豐富年長者的日常生活。(曼哈頓下城文化委員會提供)
獲獎的藝術家將到合作的老人中心開課，豐富年長者的日常生活。(曼哈頓下城文化委員會提供)

曼哈頓下城文化委員會(Lower Manhattan Cultural Council, LMCC)近日公布了2023年SU-CASA社區參與計畫的入圍者名單，四名藝術家成功獲得駐場資格，將進入各自合作的老人中心，通過指導、培訓、開設課程等方式，豐富年長者的日常生活。

SU-CASA計畫由多個市府機構及五大區的地方藝術委員會合作成立，由曼哈頓下城文化委員會管理，旨在將更多更優質的藝術與文化資源引入老年人的生活半徑，以豐富充實他們的精神需求。2023年計畫共有30位藝術家參與，他們在曼哈頓的各家合作老人中心駐留五個月，幫助中心開發適合老年人的文化創意項目，並將於6月在各自的老人中心舉辦成果展示活動。駐場期間，由SU-CASA項目資助藝術家開展工作。

自成立以來，SU-CASA項目已經支持了200多位藝術家進入社區和老年中心，每年都有超過500名老人有機會接受藝術的薰陶。駐場計畫還得到了紐約州藝術委員會和州議會的支持，並從國家藝術基金會得到了部分公共資金的支持。此前的成功案例包括在格林威治村(Greenwhich Village)老人中心的日本舞蹈和詩歌項目，以及在東村(East Village)老人中心開展的中國傳統工筆畫入門課程。

2023年的獲獎名單為：Ash Marinaccio的紀錄片戲劇研討會(Documentary Theater Workshop)、JoAnna Powell的「生命回旋舞節奏」(Rhythms of Life Dance Circle)、Sika Foyer的「編織我們的故事」(Quilting Our Stories Together)和Teresa Fellion Dance的「舞出你的旅程」(My Creative Aging, Dance your Journey)。

老人中心 曼哈頓 紐約州

上一則

紐約市參與式預算投票 華埠兩項目入選

下一則

助籌醫藥費 警看到希望致謝華社

延伸閱讀

紐約嚴打白卡詐欺 大規模調查老人中心、約談長者

紐約嚴打白卡詐欺 大規模調查老人中心、約談長者
華府國家廣場藝術展8/18登場 講述美國歷史

華府國家廣場藝術展8/18登場 講述美國歷史
新苗文藝開放街道 表演吸睛

新苗文藝開放街道 表演吸睛
周杰倫拍賣策展玩上手 攜手佳士得挖掘新銳藝術家

周杰倫拍賣策展玩上手 攜手佳士得挖掘新銳藝術家
藝術家林世寶辦畫展 「一祈一繪」挺烏克蘭

藝術家林世寶辦畫展 「一祈一繪」挺烏克蘭

熱門新聞

紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

紐約嚴打白卡詐欺 大規模調查老人中心、約談長者

2023-05-31 07:36
郵政局提醒，紐約近日有不法分子假借受害人名義申請地址變更，藉此盜竊身分。(路透)

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

2023-05-28 07:28
男子將據稱是從金元寶上切割下的一塊小金片，要當事人前去估值。(李啟基提供)

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

2023-05-26 07:19
嚴志文的遺孀趙坤英(左)26日以手寫信，懷念已逝的先生，並感謝社區的幫助。(本報檔案照)

紐約遭槍殺外賣郎嚴志文遺孀撰文憶亡夫、謝社區

2023-05-27 13:01
朱勇(右)30日在律師董克文(左)的陪同下，出席審前會議，會後他表示案情簡單，只是協助老鄉討錢。(記者胡聲橋／攝影)

2華人1退休警官涉獵狐行動 5/31開審

2023-05-31 02:30
紐約4月就業水平達到疫情前的99.4%。（記者許君達/攝影）

滿血復活 紐約就業數 回到疫前水平

2023-05-29 07:57

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行