豐富長者生活 4藝術家獲入駐老人中心

獲獎的藝術家將到合作的老人中心開課,豐富年長者的日常生活。(曼哈頓下城文化委員會提供)

曼哈頓 下城文化委員會(Lower Manhattan Cultural Council, LMCC)近日公布了2023年SU-CASA社區參與計畫的入圍者名單,四名藝術家成功獲得駐場資格,將進入各自合作的老人中心 ,通過指導、培訓、開設課程等方式,豐富年長者的日常生活。

SU-CASA計畫由多個市府機構及五大區的地方藝術委員會合作成立,由曼哈頓下城文化委員會管理,旨在將更多更優質的藝術與文化資源引入老年人的生活半徑,以豐富充實他們的精神需求。2023年計畫共有30位藝術家參與,他們在曼哈頓的各家合作老人中心駐留五個月,幫助中心開發適合老年人的文化創意項目,並將於6月在各自的老人中心舉辦成果展示活動。駐場期間,由SU-CASA項目資助藝術家開展工作。

自成立以來,SU-CASA項目已經支持了200多位藝術家進入社區和老年中心,每年都有超過500名老人有機會接受藝術的薰陶。駐場計畫還得到了紐約州 藝術委員會和州議會的支持,並從國家藝術基金會得到了部分公共資金的支持。此前的成功案例包括在格林威治村(Greenwhich Village)老人中心的日本舞蹈和詩歌項目,以及在東村(East Village)老人中心開展的中國傳統工筆畫入門課程。

2023年的獲獎名單為:Ash Marinaccio的紀錄片戲劇研討會(Documentary Theater Workshop)、JoAnna Powell的「生命回旋舞節奏」(Rhythms of Life Dance Circle)、Sika Foyer的「編織我們的故事」(Quilting Our Stories Together)和Teresa Fellion Dance的「舞出你的旅程」(My Creative Aging, Dance your Journey)。