班森賀華裔男童 遭同學以刀抵頸

華裔男童遭同校同學以刀抵頸部相威脅案件的班森贺小公园。(谷歌街景图)

布碌崙 (布魯克林)班森賀一公園內近日發生疑似校園霸凌 事件，一名華裔 男童遭同校同學以刀抵頸部相威脅，所幸的是受害者沒有受傷；社區人士呼籲學生，若遭到校園霸凌，應立即告知家長或校方，避免進一步受傷害。

根據市警62分局，這起案件發生在17日下午4時左右，地點在新越卓大道(New Utrecth Avenue)交70街的公園(Lt. Joseph Petrosino Playground)內。受害者是一名年僅10歲的華裔男童，嫌疑人也是一名10歲左右的男童。警方稱，在該公園內，嫌疑男童將一把小刀放在受害者的頸部進行威脅，公園內其他人發現此事後，高聲呵斥，嫌疑男童才放下刀子，慌忙逃離公園。

目擊者報警後，62分局的一輛警車迅速趕到現場，並召來緊急救護車將受害男童送往附近醫院接受檢查。受害華童沒有受傷，在醫院接受檢查後回家。

警方對這起案件十分重視，馬上對受害者就讀的小學進行調查。警探調查後發現，嫌疑男童和受害男童都在位於班森賀的第112小學讀書。警方還懷疑這是一宗從校內延伸至校外的霸凌案件，目前還在繼續對案件進行深入調查，但還沒有人被逮捕。