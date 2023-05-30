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班森賀華裔男童 遭同學以刀抵頸

記者胡聲橋／紐約報導
華裔男童遭同校同學以刀抵頸部相威脅案件的班森贺小公园。(谷歌街景图)
華裔男童遭同校同學以刀抵頸部相威脅案件的班森贺小公园。(谷歌街景图)

布碌崙(布魯克林)班森賀一公園內近日發生疑似校園霸凌事件，一名華裔男童遭同校同學以刀抵頸部相威脅，所幸的是受害者沒有受傷；社區人士呼籲學生，若遭到校園霸凌，應立即告知家長或校方，避免進一步受傷害。

根據市警62分局，這起案件發生在17日下午4時左右，地點在新越卓大道(New Utrecth Avenue)交70街的公園(Lt. Joseph Petrosino Playground)內。受害者是一名年僅10歲的華裔男童，嫌疑人也是一名10歲左右的男童。警方稱，在該公園內，嫌疑男童將一把小刀放在受害者的頸部進行威脅，公園內其他人發現此事後，高聲呵斥，嫌疑男童才放下刀子，慌忙逃離公園。

目擊者報警後，62分局的一輛警車迅速趕到現場，並召來緊急救護車將受害男童送往附近醫院接受檢查。受害華童沒有受傷，在醫院接受檢查後回家。

警方對這起案件十分重視，馬上對受害者就讀的小學進行調查。警探調查後發現，嫌疑男童和受害男童都在位於班森賀的第112小學讀書。警方還懷疑這是一宗從校內延伸至校外的霸凌案件，目前還在繼續對案件進行深入調查，但還沒有人被逮捕。

布碌崙華人服務中心的吳燕珊對這宗涉及華裔學童的霸凌案件表示關注。她說，華裔學生如果在校內被同學欺負，千萬不能默不作聲，應回家後馬上向家長提出，或者直接向校方投訴。這些校園暴力案件，如果不及時制止，有可能引發更嚴重的傷害案件，包括心理上的傷害。

華裔男童遭同校同學以刀擱頸部相威脅案件的班森贺小公园。(谷歌街景图)
華裔男童遭同校同學以刀擱頸部相威脅案件的班森贺小公园。(谷歌街景图)

華裔 霸凌 布碌崙

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