疫後仇亞持續 社區領袖：助長亞裔心理危機

兩位活躍在亞裔 社區的組織者近日著文，表示疫後仇亞暴力及偏見仍在持續，加之亞裔社區缺乏雙語心理從業者，這些都進一步助長亞裔社區的心理健康 危機，她們呼籲在亞太裔傳統月，也應強調並關注亞裔的心理健康問題。

亞美聯盟(Asian American Federation)行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)以及城市保健計畫(MetroPlusHealth)亞裔市場活動策畫及社區關係經理劉爽近日著文，表示應警示亞裔社區的心理問題，以亞裔人口占比超七成的法拉盛為例，自去年5月以來，已有至少四名亞裔女性在當地自殺身亡，這些女性據報導在輕生前已表現出抑鬱傾向，然而，找到合適的關照及心理資源卻並不容易。

她們還說，根據城市保健本月發布的最新數據，亞裔女性比其他女性面臨更大的心理健康風險。 儘管反亞暴力與偏見已引發越來越多關注，但仍有41%的受訪者在過去一年中曾面臨種族歧視 言論，48%的受訪者還在工作場所曾面臨種族歧視，比例比全市女性平均水平高出近兩倍。

二人進一步指出，正在持續的仇亞暴力與偏見，也在助長亞裔的心理健康危機，加上亞裔社區缺乏雙語心理從業者，許多亞裔都不知該如何獲得有效的心理健康服務，以上的研究也表明，僅45%亞裔女性表示她們知道社區有機構與組織，能使用她們所偏好的語言提供心理服務。

不過她們也說，在另一方面，疫情及仇亞暴力的持續，也使得亞裔對心理問題有了更多認識，77%的受訪者表示他們會鼓勵親友尋求專業的心理健康服務，比去年的同類調查增長10%，84%的受訪者則認為與心理健康專家交談會對他們的生活產生積極影響，也比去年增長16%。

她們呼籲亞裔正視並關注心理危機，而為幫助更多亞裔獲得心理服務，亞美聯盟還創建了全市心理服務機構名單，民眾們可以勾選自己偏好的語言，然後查看各個社區、能使用該語言提供心理服務的機構，有意者可至https://mhd.aafederation.org/查看。