機車失控人甩出被撞亡 長島快速路大塞車

由於一起機車致命事故，長島高速路上的部分路段被封鎖，導致堵塞嚴重。(Citizen截圖)

根據紐約市 警局，國殤日長周末第一天發生致命交通事故，一22歲的機車手突然失控，被甩出機車後又被撞，不治身亡，目前案件還在調查中，死者姓名還不便公布。該事故導致長島 快速路部分關閉，讓本就繁忙的假日交通更加壅堵。

警方消息稱，112分局27日淩晨4時37分左右接到了報警電話，警察 到達後，發現一名22歲的男子躺在路上，身上有嚴重創傷；急救人員趕到現場，宣布該男子不治身亡。

根據市警高速公路碰撞調查小組(Highway District Collision Investigation Squad)的進一步調查，該男子當時駕駛一輛2022年的凱旋門(Triumph)機車，在木港大道(Woodhaven Boulevard)附近的長島快速路由西向東行駛，之後便失去了對機車的控制。而後，這名男子從機車被甩到馬路，又被一輛迎面開來的貨櫃車(tractor trailer)後輪撞到。卡車司機在撞人後，留在現場接受調查。