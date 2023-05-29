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首屆紐約甌越文化節 法拉盛登場

記者鄭怡嫣／紐約報導
首屆紐約甌越文化節在法拉盛凱辛娜公園舉辦。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
首屆紐約甌越文化節在法拉盛凱辛娜公園舉辦。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

由北美亞裔共創會與市法拉盛市議員黃敏儀辦公室共同主辦、多個僑團及組織協辦的「首屆紐約甌越文化節」，28日在法拉盛凱辛娜走廊公園(Kissena Corridor Park)登場，以非物質文化遺產、農耕與民俗文化、地方曲藝等多個板塊，全方位展現甌越及中華文化，吸引數千名民眾參加。

現場，五米多長、全手工製作的中國樂清首飾龍在場地中央亮相；首飾龍是中國國家級非遺項目，此次則首次「出海」紐約，其製作工藝結合木工、鉗工、油彩、紙紮、雕塑、刻紙等，只要輕輕撥動首飾龍上的手柄，300多個形態各異的古今人物立刻手舞足蹈，這也吸引現場來賓紛紛留影合照，孩子們也坐在草坪上攤開畫紙寫生，參加活動環節之一的繪畫比賽。

此外在各個攤位，還包括迎新花轎、細紋刻紙、永嘉木雕、甌繡、貝雕、沙書、勾繡為主的120項非遺代表性項目和作品，它們也都是首次走出國門集中亮相紐約，帶來全方位、沈浸式的嶄新體驗。

亞裔共創會主席黄晟介紹，甌越文化作為中華傳統文化的重要分支，有其獨特的風韻和價值，此次活動以非物質文化遺產、農耕文化、民俗文化、民間工藝品、地方曲藝、地方美食等為主要版塊，展現甌越及中華傳統文化，也望借助此次活動促進美中民間交流，展現紐約多樣化，也促進法拉盛社區的經濟發展。

中國駐紐約總領事館領事陳曲峰、孫潛、州參議員劉醇逸、州眾議員鄭永佳、市議員黃敏儀、國會眾議員孟昭文辦公室主任李熙慶、皇后區長理查茲(Donovan Richards)辦公室亞裔事務負責人袁敏益及眾多僑領等出席。活動由陳志斌擔任總指揮，沈珺及周克主持。市長亞當斯辦公室、孟昭文辦公室、及州眾議員金兑錫辦公室代表為黄晟及亞創會頒發表揚狀。

各個攤位展示120項非遺代表性項目和作品。(記者鄭怡嫣／攝影)
各個攤位展示120項非遺代表性項目和作品。(記者鄭怡嫣／攝影)
中國樂清首飾龍，孩子正在寫生。(記者鄭怡嫣／攝影)
中國樂清首飾龍，孩子正在寫生。(記者鄭怡嫣／攝影)

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