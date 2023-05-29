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賭牌爭奪戰開打／曼哈頓哈德遜廣場 百億標案公布

記者許君達／紐約報導
曼哈頓的地產項目「哈德遜廣場」近日公布賭場項目計畫，有望在賭牌爭奪戰中占據優勢地位。(記者許君達／攝影)
曼哈頓的地產項目「哈德遜廣場」近日公布賭場項目計畫，有望在賭牌爭奪戰中占據優勢地位。(記者許君達／攝影)

紐約下州地區計畫於今年下半年新發三張賭場營運牌照，吸引多家財團加入的牌照爭奪戰從去年下半年就已經開始。近日，位於曼哈頓中城的地產項目「哈德遜廣場」(Hudson Yards)的開發商公布了他們價值百億元的投標方案，計畫利用該地產中的兩座尚未租出的摩天大樓，用於安置這個包括賭場、酒店和辦公樓的巨型項目。

「哈德遜廣場」執行長布勞(Jeff Blau)透露，這個計畫將由拉斯維加斯的賭場業者永利(Wynn)經營，會占滿整個廣場的西半部建築空間，其中賭場面積達到25萬平方呎，此外還有高端商場和餐廳，以及一家擁有1700間客房的高檔酒店；在位於第11大道和第12大道之間的一塊6.5畝的未開發土地上，將新建一座能提供200萬平方呎的寫字樓。

在賭場之外，此前該公司曾宣布的公共服務項目，包括公立學校、包括可負擔住房的公寓以及與高線公園(High Line)相連的5.5畝的公共綠地，也都會保留在項目計畫之內。布勞表示，他認為這些設施的保留令其公司勝算大增，而且該公司還計畫為鄰近的賈維茨中心(Javits Center)提供急需的酒店客房。

此前，在賭牌爭奪戰中最具競爭力的業者柯恩(Steve Cohen)的花旗球場方案已暫時擱置，而Bally's推出的位於布朗士川普集團高爾夫球場的項目也由於土地租賃衝突問題而近乎流產，其他包括康尼島、時報廣場、中城Saks百貨以及聯合國大廈旁的方案也都正在遭受著社區的強烈阻擊。目前，布勞最主要的競爭對手是金沙集團在納蘇郡的賭場項目，該項目已在當地議會過關。

布朗士 曼哈頓 康尼島

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