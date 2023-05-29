賭牌爭奪戰開打／曼哈頓哈德遜廣場 百億標案公布

曼哈頓的地產項目「哈德遜廣場」近日公布賭場項目計畫，有望在賭牌爭奪戰中占據優勢地位。(記者許君達／攝影)

紐約下州地區計畫於今年下半年新發三張賭場營運牌照，吸引多家財團加入的牌照爭奪戰從去年下半年就已經開始。近日，位於曼哈頓 中城的地產項目「哈德遜廣場」(Hudson Yards)的開發商公布了他們價值百億元的投標方案，計畫利用該地產中的兩座尚未租出的摩天大樓，用於安置這個包括賭場、酒店和辦公樓的巨型項目。

「哈德遜廣場」執行長布勞(Jeff Blau)透露，這個計畫將由拉斯維加斯的賭場業者永利(Wynn)經營，會占滿整個廣場的西半部建築空間，其中賭場面積達到25萬平方呎，此外還有高端商場和餐廳，以及一家擁有1700間客房的高檔酒店；在位於第11大道和第12大道之間的一塊6.5畝的未開發土地上，將新建一座能提供200萬平方呎的寫字樓。

在賭場之外，此前該公司曾宣布的公共服務項目，包括公立學校、包括可負擔住房的公寓以及與高線公園(High Line)相連的5.5畝的公共綠地，也都會保留在項目計畫之內。布勞表示，他認為這些設施的保留令其公司勝算大增，而且該公司還計畫為鄰近的賈維茨中心(Javits Center)提供急需的酒店客房。

此前，在賭牌爭奪戰中最具競爭力的業者柯恩(Steve Cohen)的花旗球場方案已暫時擱置，而Bally's推出的位於布朗士 川普集團高爾夫球場的項目也由於土地租賃衝突問題而近乎流產，其他包括康尼島 、時報廣場、中城Saks百貨以及聯合國大廈旁的方案也都正在遭受著社區的強烈阻擊。目前，布勞最主要的競爭對手是金沙集團在納蘇郡的賭場項目，該項目已在當地議會過關。