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「夏季崛起」改優先收弱勢生 4.5萬人申請遭拒

記者高雲兒╱紐約報導
「夏季崛起」今年優先率取弱勢學生，導致有約4萬5000名學生申請遭拒。(取自市教育局推特)
「夏季崛起」今年優先率取弱勢學生，導致有約4萬5000名學生申請遭拒。(取自市教育局推特)

紐約市的免費暑期項目「夏季崛起」(Summer Rising)受到家長歡迎，今年摒棄以往先到先得的報名規則，採「公平準則」，優先考慮低收入等弱勢學生，可開放申請名額僅有一半；據了解，今年共有約4萬5000名學生的申請遭拒，家長不得不另外諮詢收費低廉的項目。

「夏季崛起」向全市幼兒園至八年級學生免費開放，提供半日學術課程加上半日社會實踐安排，豐富學生假期生活也便利家長，往年只要開放申請，所有名額都在一周內被一搶而空。

該項目今年釋出11萬個名額，不過與往年先到先得不同，今年的錄取採用「公平準則」，優先考慮低收入弱勢群體，包括居住在臨時住房、被寄養、參加12個月「個別教育計畫」(Individualized Education Programs, 簡稱IEP)、按規定需要入讀暑假班的學生，以及在學期間與當地社區組織(CBO)計畫或學校社區有關聯的學生。

11萬個名額中，有部分名額已被按規定入讀暑假班的學生占據。在本周的市議會聽證會上，市教育局首席營運官員瓦德赫拉(Emma Vadehra)表示，實際上只有9萬4000個席位，供13萬9千名申請者競爭。而9萬4000個席位中，弱勢群體占比一半左右，一定程度上達到了「公平準則」。

瓦德赫拉說，該項目是由明年即將用完的聯邦資金支持，當局不打算增加席位，也沒有候補名單，但由於規定需要入讀暑期班的學生減少，再加上被錄取的家庭可能不參加，在6月預計將有部分名額再開放；目前市教育局正在與市青少年與社區發展局(New York City Department of Youth and Community Development)合作，研擬屆時申請方式。

不過有家長表示，「夏季崛起」開始報名的時間太晚，到4月才開始，而大部分私立項目在1月和2月已經報滿，在申請市府的免費項目後如果沒有被錄取，其他的暑期項目也大多已關閉，無法報名。

此前市議員黃敏儀曾舉辦夏令營諮詢活動，為皇后區第20選區的家庭提供「夏季崛起」之外的活動，有需要的家長仍可諮詢該辦公室，地址在法拉盛38大道135-27號388室，電話是718-888-8747，電郵是[email protected]

教育局 低收入 法拉盛

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