市民卡流動車進法拉盛 逾百人申請

紐約市民卡流動登記車駛入法拉盛。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市民卡 (IDNYC)流動登記車「IDNYC on the Go! 」27日駛入皇后區法拉盛 ,在市議員黃敏儀辦公室的協助下,為到場民眾辦理市民卡,吸引逾百位民眾到場申請。

黃敏儀表示,市民卡不僅為那些取得常用身分證明面臨各種阻礙的人士,提供政府頒發的身分證明,而且其好處還有很多,包括博物館、百老匯門票等獨家福利及優惠,是紐約居民應該擁有的重要資源之一;同時,市民卡流動登記車是一個完整且靈活的註冊辦理中心,目的是使民眾無需前往註冊中心就可以辦理。

市民卡主要是為全市的無證移民,在無法申請到有效駕照 等身分證件時,可憑此卡做為銀行開戶、申請圖書館卡等服務,該項服務免費,且不僅提供政府的照片識別,持有人也有資格獲得超過30個文化機構的免費會員資格和健保中心的折扣,所有14歲及以上的紐約市居民均能申請,10至13歲的居民也可以在監護人陪同下申請。

在場協助的黃敏儀辦公室代表說,當日有超過100位民眾前往登記車申請此卡,平均每人的申請登記時間由10到20分鐘不等,若攜帶證件齊全能使時間更快,申請通過的居民將會通過郵遞收到證件。她還強調,無證客亦可申請市民卡,但需要攜帶護照及地址證明。