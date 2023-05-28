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市民卡流動車進法拉盛 逾百人申請

記者劉梓祁╱紐約報導
紐約市民卡流動登記車駛入法拉盛。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約市民卡流動登記車駛入法拉盛。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市民卡(IDNYC)流動登記車「IDNYC on the Go! 」27日駛入皇后區法拉盛，在市議員黃敏儀辦公室的協助下，為到場民眾辦理市民卡，吸引逾百位民眾到場申請。

黃敏儀表示，市民卡不僅為那些取得常用身分證明面臨各種阻礙的人士，提供政府頒發的身分證明，而且其好處還有很多，包括博物館、百老匯門票等獨家福利及優惠，是紐約居民應該擁有的重要資源之一；同時，市民卡流動登記車是一個完整且靈活的註冊辦理中心，目的是使民眾無需前往註冊中心就可以辦理。

市民卡主要是為全市的無證移民，在無法申請到有效駕照等身分證件時，可憑此卡做為銀行開戶、申請圖書館卡等服務，該項服務免費，且不僅提供政府的照片識別，持有人也有資格獲得超過30個文化機構的免費會員資格和健保中心的折扣，所有14歲及以上的紐約市居民均能申請，10至13歲的居民也可以在監護人陪同下申請。

在場協助的黃敏儀辦公室代表說，當日有超過100位民眾前往登記車申請此卡，平均每人的申請登記時間由10到20分鐘不等，若攜帶證件齊全能使時間更快，申請通過的居民將會通過郵遞收到證件。她還強調，無證客亦可申請市民卡，但需要攜帶護照及地址證明。

按照規定，如果已有州汽車監理廳(DMV)頒發的紐約駕照，則只需要攜帶駕照或非駕照身分證明即可辦理；如果沒有駕照或身分證明，則需要至少四分文件，包括至少三分身分證明和一分居住地址證明，且至少一分必須有申請人的照片和出生日期。更多市民卡資訊，還可上https://www.nyc.gov/site/idnyc/index.page查詢。

紐約市民卡流動登記車駛入法拉盛，黃敏儀辦公室協助上百民眾申請。(記者劉梓祁╱攝影...
紐約市民卡流動登記車駛入法拉盛，黃敏儀辦公室協助上百民眾申請。(記者劉梓祁╱攝影)

駕照 紐約市民卡 法拉盛

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