開放超市賣酒 華人業者反對

鄭永佳與多名酒類商店的小商家召開記者會，反對解除「酒精飲料管制法」的提案。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園 州眾議員鄭永佳(Lester Chang)日前與多名酒類商店的小商家召開記者會，反對解除「酒精飲料管制法」(Alcoholic Beverage Control Laws，簡稱ABC)的提案，擔憂允許大型連鎖超市販售酒精的話，將威脅小商家生計，並可能威脅公眾安全，因此將全力制止提案的通過。

據悉，由州參議員克魯格(Liz Krueger)提出的S6786、S3386號提案，將解除對「酒精飲料管制法」的限制，允許向超市、雜貨店、藥店等業者簽發酒精銷售許可證。

鄭永佳與多名小商家業者26日聚集在其位於漢密爾頓(Fort Hamiton)的辦公室前示威，他表示，目前的法規和許可證的限制對酒精行業起到公平競爭的作用，同時也保護到消費者權益、負責任的銷售酒類產品，而取消對管制法的限制，將會帶來嚴重後果。

抗議者認為，若提案通過，屆時市場的力量分配不均，情況更有利於大型連鎖超市，而主要由移民 經營的小型酒類商店生計，將受到威脅。

這些酒類商店的業者和員工都接受過酒類服務方面的培訓，對產品有充分了解，然而新提案為所有業者開綠燈，在員工缺乏相關知識的情況下，恐可能危及公眾安全；鄭永佳表示，他不明白為何民主黨 籍議員支持這項提案，但他將與小商家站在一起，維護他們的權益。

紐約州聯合亞裔酒類店主協會(United Asian Liquor Store Owner Association)主席何亞當表示，自1974年推出的ABC法有其存在的道理，在有管制的前提下，每年還是有不少美國人死於醉酒車禍，若解除管制，酒駕致死事故將會更頻繁，「提案最終受益的，將會是大型的壟斷企業。」