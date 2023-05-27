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國殤日長周末 嚴打酒駕超速 市警加強取締魯莽駕駛

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市於國殤日長周末將嚴打酒駕、超速等魯莽駕駛。(Getty Images)
紐約市於國殤日長周末將嚴打酒駕、超速等魯莽駕駛。(Getty Images)

國殤日(Memorial Day)長周末正式展開，市府執法單位26日在曼哈頓下城召開記者會，表示期間警方將加強執法取締，嚴打酒駕、超速等魯莽駕駛；會上與會者也督促州府，通過將血液酒精濃度閾值從0.08%降至0.05%的提案，減少酒醉開車導致的死傷事故。

市交通局(DOT)、市警、以及市計程車暨禮車管理局(TLC)表示，將在國殤日長周末嚴格執法，重點打擊超速和酒駕；據了解，除了重點取締在高速公路上違規行駛的駕駛，一般街道也是市警執法目標，重點執法時段自26日起將一直持續到30日(周二)早上；警方將利用DOT的測速相機全面監督，並由紐約市警高速路巡邏隊、當地市警分局一起執行取締。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，醉酒開車將摧毀人命，在這個假期裡，我們有共同的責任維護彼此的安全，交通局與「零死亡願景」(Vision Zero)夥伴們商討，減少因超速、酒駕、吸食大麻後開車造成的交通意外，「無論是在紐約街道行走、騎車、或開車的人，都該享有一個安全的環境」。

記者會上，當局也與交通維權組織「母親反對酒駕」(Mothers Against Drunk Driving)一起，督促州府通過將血液酒精濃度閾值從0.08%降至0.05%的提案；該提案由州參議員劉醇逸、州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)提出，希望通過提案，以減少因醉酒開車(DWI)造成的死亡率和意外。

數據顯示，紐約州超過30%的車禍與酒駕有關，其中紐約市在近年來相關車禍意外數據激增，反映出在疫情期間人們加深飲酒行為；根據市交通局數據，2021年發生43起酒駕車禍，與前三年的平均27起相比，增加了60%。

官員強調，目前已經有澳洲、阿根廷、法國、愛爾蘭、荷蘭等國家，將DWI閾值下調至0.05%；在這數值上，人們雖不會感覺到醉意，但還是無法保證安全駕駛，研究也表明，若下調DWI閾值，將可為紐約州減少10%以上的相關死亡人數。

車禍 紐約市 紐約州

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