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華埠監獄建新 市府不考慮活化建築

記者劉梓祁／紐約報導
目前正在施工拆除的曼哈頓拘留中心，低層外牆及內部空間已多被拆除。(記者劉梓祁／攝影)
目前正在施工拆除的曼哈頓拘留中心，低層外牆及內部空間已多被拆除。(記者劉梓祁／攝影)

引起諸多爭議的曼哈頓拘留中心(Manhattan Detention Complex)拆除工程日前獲工程許可，儘管早前有民選官員提出「活化建築」(Adaptive Reuse)決議案，但施工仍照常進行，截至26日，中心低層外牆及內部空間已多被拆除；市府代表近日表示，將繼續拆除，且不會考慮活化建築。

根據曼哈頓第一社區委員會提供信息，市長辦公室社區事務組(Mayor's Community Affairs Unit)25日在回覆社區質詢時表示，市長亞當斯(Eric Adams)自2022年上任以來，經過認真且全面考量活化建築的提案，評估後決定繼續拆除，且不會考慮活化建築。

此用中、英雙語撰寫的回覆還表示，專家和工程師團隊已確定中心的現有結構擴建，可能會使建築面臨倒塌風險，且活化建築方案，將花費更長時間並浪費納稅人數百萬元，對社區造成更大影響。

回覆還指，拆除重建的目標是建立一個更人性化的拘留設施，根據過往經驗，如此複雜、對安全要求度高的建築不可能重新活化。

市長辦公室社區事務組代表表示，根據聯邦、州和市的法規要求，目前正在執行、經批准的計畫是拆除現有結構並在原址上建造新設施，是確保社區安全的唯一方法。它將可減少納稅人和社區居民，因建築施工或環境帶來的影響及顧慮。

不願具名的下東城居民表示，對市府繼續推進計畫，而非認真考慮活化建築感到憤怒和失望，亞當斯當時在競選市長時曾向社區承諾不會建造新監獄，如今卻食言；該居民表示，華埠和小義大利幾乎無人反對活化建築，他們反對的是現行計畫將為社區帶來的多年污染和破壞。

今年2月，市議員馬泰(Christopher Marte)提出505號決議案，呼籲將現有拘留中心建築活化改造為新城區監獄，而非拆除現有結構。市府紀錄顯示，此決議案自2月16日提出後未有進展，且僅有市議員黃敏儀一位支持者。

目前正在施工拆除的曼哈頓拘留中心，低層外牆及內部空間已多被拆除。(記者劉梓祁／攝...
目前正在施工拆除的曼哈頓拘留中心，低層外牆及內部空間已多被拆除。(記者劉梓祁／攝影)
拆除工程日前已獲工程許可。(記者劉梓祁／攝影)
拆除工程日前已獲工程許可。(記者劉梓祁／攝影)
目前正在施工拆除的曼哈頓拘留中心，低層外牆及內部空間已多被拆除。(記者劉梓祁／攝...
目前正在施工拆除的曼哈頓拘留中心，低層外牆及內部空間已多被拆除。(記者劉梓祁／攝影)

亞當斯 監獄 曼哈頓

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