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莊文怡訪世報 要為「草根」發聲

記者高雲兒／紐約報導
莊文怡(左)26日拜訪世界日報，與社長張宗智(右)與談。(記者高雲兒／攝影)
莊文怡(左)26日拜訪世界日報，與社長張宗智(右)與談。(記者高雲兒／攝影)

紐約州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長、紐約市第43選區民主黨籍市議員參選人莊文怡(Susan Zhuang)26日拜訪世界日報，表示將為亞裔及華人社區爭取更多資源，真正做到為亞裔謀福利；她表示自己的支持者都為「草根」，若當選，將優先改善基層民眾最關心的安全和住房等議題。

莊文怡26日拜訪世界日報，由世報紐約社社長張宗智與談，莊文怡表示當初從政「純屬偶然」，十年前她自告奮勇到寇頓辦公室擔任志工，為居民報稅，「常常做到晚上9時多」。

幾個月後恰逢寇頓前幕僚長離職，寇頓看中莊文怡為民服務的熱情和邏輯清晰、有條理的做事方式，主動詢問莊文怡是否願意接任，她才真正走上為民服務的道路。

莊文怡在去年12月宣布參選第43選區市議員，該選區涵蓋布碌崙8大道、戴克高地和班森賀，有54%的亞裔選民，被認為是「專為亞裔畫出的選區」。

她表示，此次參選有一大部分原因是為了改善教育，「每個孩子都應該有自由選擇學校的權利」；她說，資優班的抽籤制度導致許多家庭無法進入理想學校，對成績落後的學生也沒有幫助，她作為兩個孩子的母親，感到不公，也盼爭取改變，「更重要的是為孩子建立一個公平的平台」。

治安也是莊文怡關注的重點，她主張增加警力；其次是老年住房問題，與其增設遊民所，莊文怡說，無法申請平價屋的老人，以及住在狹小空間的低收入人口也同樣需要關注。

莊文怡還說，小商家由於語言障礙、對美國法規不了解，經常挨罰，若當選，她將為商家提供多方協助；疫情後的無證攤販問題，莊文怡則表示，應由市府協助申請牌照，讓無證的攤販合法化，同時將以合法的商販安置到集中空間營業，讓他們能夠養家糊口。

莊文怡首次參選，在一個多月內，就籌募到超過2萬元的競選基金，並獲得基層人民的支持；她希望能真正地幫助亞裔，同時改變大家對亞裔的觀念，「總是被別人領導，你永遠不會成功」。

莊文怡(左)與世界日報紐約社社長張宗智(右)。(記者高雲兒／攝影)
莊文怡(左)與世界日報紐約社社長張宗智(右)。(記者高雲兒／攝影)
莊文怡(左)與世界日報紐約社社長張宗智(右)。(記者高雲兒／攝影)
莊文怡(左)與世界日報紐約社社長張宗智(右)。(記者高雲兒／攝影)

亞裔 世界日報 低收入

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