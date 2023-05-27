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春節列州公眾假日提案遭擋 鄭永佳：黨派偏見

記者劉梓祁／紐約報導
鄭永佳認為他的農曆春節列公眾假日提案被擋，是因「黨派偏見」。圖左二起為梁漢本、鄭永佳、曾偉康和伍健平。(記者劉梓祁／攝影)
鄭永佳認為他的農曆春節列公眾假日提案被擋，是因「黨派偏見」。圖左二起為梁漢本、鄭永佳、曾偉康和伍健平。(記者劉梓祁／攝影)

共和黨籍布碌崙(布魯克林)第49選區州眾議員鄭永佳，近日拜訪紐約中華公所，表示日前由他所提，將農曆春節設為州公眾假日的提案，遭到州眾議會否決，而對手民主黨的雙胞提案則被承諾將通過；對此他指因「黨派偏見」導致該結果，但他仍將會以華社利益為優先，支持民主黨的提案。

由鄭永佳所提，將農曆春節設為州公共假日的提案，日前在州眾議會政府運作委員會(Governmental Operations Committee)投票以「擱置動議」(Motion to Hold)，無法進入全會投票，當日該辦公室發布聲明，指民主黨議員將政治置於亞裔利益之上。州眾議長希士提(Carl Heastie)則在隔日承諾，將在6月8日立法會期截止前，通過民主黨州眾議員寇頓(William Colton)所提，將農曆春節設為州公共假日的提案。

鄭永佳在中華公所表示，提案因州府內的「兩黨偏見」未獲通過，並且和希士提承諾通過寇頓提案僅相隔一日，容易使民眾誤解，認為他提的提案內容存在問題，「事實上我的提案比寇頓的提案更加清楚」。

根據鄭永佳，他的提案擬要求設立一個兩黨亞裔會議小組，每三年討論修改至定農曆春節的假日；寇頓的提案，則將春節假日固定為冬至後第二個農曆月的第一天；他說：「但每年冬至時間實則不同，且春節日期年年調整」。

鄭永佳還說，雖然寇頓提案將獲得議長通過，但尚未成法，他將不會放棄繼續推動提案，會在回到州府後和各方商議，並有信心在立法季截止前取得進展，再次進入委員會及投票環節。

鄭永佳認為，當下的首要任務是使一個關於春節假期的提案通過，即便寇頓的提案獲通過，也可以在之後對假期計算的細則修改；更重要的是，一旦取得春節假期，各學校便可以教育學生其背後歷史，從而宣傳亞裔文化。

同時出席的還有紐約中華公所主席曾偉康、紐約台山寧陽會館主席伍建平和美東聯成公所主席梁漢本等人。

民主黨 亞裔 投票

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