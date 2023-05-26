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華策會慈善晚宴 表彰李陳翠芳和黃敏儀

記者鄭怡嫣／紐約報導
華策會皇后區晚宴，黃敏儀(左三)、李陳翠芳(右四)獲表彰。(記者鄭怡嫣／攝影)
華策會皇后區晚宴，黃敏儀(左三)、李陳翠芳(右四)獲表彰。(記者鄭怡嫣／攝影)

華人策劃協會25日在法拉盛舉辦皇后區社區服務慈善晚宴，逾500人出席，華策會皇后區早期幼教中心前主任李陳翠芳(Lois Lee)以及法拉盛市議員黃敏儀，分別獲得表彰。

華策會首席執行官何永康介紹，受疫情影響，華策會已有四年未舉辦線下晚宴，今年有逾500嘉賓共襄盛舉，華策會在皇后區服務已逾40年，今年的「皇后區世代獎」(Queens Legacy Award)以及「皇后區社區服務獎」，將分別授予李陳翠芳及黃敏儀。此外，「華策會家庭護理計畫」這一項目也獲特別獎，感謝華策會護工們對社區及長者的照護關懷。

李陳翠芳表示，父親從台山移民來美，她的名字就是以父親的英文老師取名，自己也在華社耕耘教育52年，1971年起在華策會擔任教師，後成為皇后區早期幼教中心主任。

她說，當天有六桌與會嘉賓曾是她的學生，後來均成為老師或校長，激勵他人，「教育是愛心、希望、快樂澆築，每個人都是世代的一部分」。

黃敏儀則表示，作為全國最大的亞太裔社區服務機構，華策會在皇后區也有長期服務歷史，幫助孩子、長者及低收入的弱勢群體，很高興獲得這一獎項。

州長辦公室社區事務部主任劉林劍虹、州眾議員布朗斯丁(Edward C.Braunstein)、皇后區長理查茲(Donovan Richards)，市議員李琳達、克里斯南(Shekar Krishnan)及各官員代表等出席。

皇后區 法拉盛 教育

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