秋園丘旅店傳將收庇護客 居民聯合抗議

擔心酒店被政府徵收做庇護客臨時收容所，皇后區民眾在秋汽車旅店前抗議。(讀者提供)

位於皇后區 秋園丘(Kew Gardens Hills)的秋汽車 旅店(Kew Motor Inn)，據傳將被政府徵收為庇護 客臨時收容所，庇護客也將於23日入住，周邊居民於同日一早在酒店抗議。不過酒店責任人向本報記者證實，不會與市府機構簽約，也不會將酒店改為收容所。

曼哈頓中城的四星級羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)被徵用為庇護客接收中心後已人滿為患，也有公車在此將庇護客接到新的地方安置，據皇后區市議會第24選區候選人李納迪(Jonathan Rinaldi)此前表示，部分庇護客將經由公車轉至當地的秋汽車旅店安置。

消息一出，周邊居民及維權者在23日到酒店抗議，有的在大堂靜坐，高喊「我們的納稅錢，我們的責任」；也有示威者在酒店門口，表示「美國第一」(America First)。

其中一名與會者、皇后區居民周國東表示，「我們是納稅人，也是我們建立了社區、城市、這個國家，我們才是應該被照顧的人」，居民的意見才真正重要，政府和政府應該尊重當地居民。

也有其他抗議者表示，庇護客並無打疫苗，而消防員、教師等公職人員卻因為不打疫苗而開除，他們的入住將破壞當地的安全。

不過，在本報記者致電求詢時，該酒店負責人表示，酒店仍是百分百的常規營業酒店，考慮到與市府簽約將是長期合同，且會完全破壞社區其他生意，該酒店並無與市府機構簽約的意向，當日也未有庇護客入住。

另一家受到熱議、被用作庇護客收容所的皇后區貝賽「安可酒店」(Anchor Inn)，其中的122位男性庇護客已全部被轉介至史泰登島的一家新收容所，以騰出空間安置新的庇護家庭，其中有六名庇護客已在貝賽當地找到了工作。