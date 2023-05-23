布碌崙公寓大火6傷 疑電單車鋰電池釀禍

布碌崙柏樹山日前發生火災導致六人受傷，疑為鋰電池釀禍。(FNTV視頻截圖)

布碌崙 (布魯克林 )柏樹山(Cypress Hill)日前發生公寓火災，共造成六人受傷，其中一人受傷嚴重。消防員在火災公寓內發現了電單車用鋰電池，疑為導致火災的原因。不過消防局稱，火災原因在調查中，尚無定論。

消防局官員稱，火災發生在21日晚上9時40分左右，地點為柏樹山阿靈頓大道(Arlington Avenue)靠近范西克倫大道(Van Siclen Avenue)的一棟六層建築的二樓。火災發生時，公寓冒出了濃煙。目擊者稱，有的受害者從窗口往下跳。

共有12個消防隊的60名消防員迅速趕到火災現場滅火。到晚11時12分，火勢終於得到控制。有一名居民因為受重傷被送往醫院接受治療，其他四名居民受輕傷，沒有接受治療，一名消防員也受了輕傷。另外，消防員還從大火中救出了一隻貓，這隻貓受傷嚴重，最後由急救員保住了性命。

消防局證實，他們在火災地點發現了一組鋰電池，將其包裹好後從現場拿走。不過，消防局稱，他們仍無法確認，用於電單車的鋰電池是否應對這次火災負責。

本月初，曼哈頓 西190街565號的一場致命大火就是由鋰電池引發的。在關於這場火災的記者會上，市消防局局長卡瓦那(Laura Kavanagh)說，到那時為止，鋰電池今年在全市五大區共引發了76起火災，造成60人受傷，7人死亡，超過了2022年全年的總和。