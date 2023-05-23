紐約中國民族樂團攜新竹青年國樂團 曼哈頓揚東方樂音

紐約中國民族樂團與台灣新竹青年國樂團強強聯手，為紐約觀眾獻上傳統中華民樂表演。(記者許君達╱攝影)

紐約中國民族樂團近日邀請來自台灣的新竹青年國樂團，在曼哈頓上西區連袂舉辦「風華正茂」主題音樂會，演奏的樂章包括經典民樂作品以及團隊成員新近創作的作品，在亞裔 傳統月中，將來自亞洲的聲音搬到了紐約的殿堂之中。

兩大樂團所使用的樂器包括極富中華特色的胡、阮、笛、琴、古箏、琵琶、嗩吶等，除大提琴和低音提琴外，其他全部為中華傳統民族樂器。演出的曲目包括經典作品「瑤族舞曲」、「良宵」等，主題以中國地理為線索，涵蓋了東北、雲南、黃土高原以及客家地區，為在美華人 描繪了一幅故土的全景。

新竹青年國樂團此次由總指揮劉江濱領銜，共有38名成員來到紐約。紐約中國民族樂團指揮高藇懷稱讚「竹青」非常專業，他透露，剛開演時有些緊張，因為演出前雙方只有一天的時間合練，沒想到在場上配合良好，像老搭檔一樣。

中華民樂讓到場的很多華人都帶來了一種強烈的親切感和親近感。紐約中國民族樂團前任團長鄧玉瓊就來自新竹，她表示，看到從家鄉來的樂團感覺很特殊。由於她已退休、沒有參與前期的連絡工作，因此在得知此次的合作方來自新竹時，她的感受除了親切以外，還多了一重驚喜。

在朋友的推薦下前來聆聽演出的劉Helen來自上海，已在紐約生活了30年。她說，以前在中國的時候，對民族音樂並沒有太多的感覺，不過現在到了異國他鄉，忽然聽到來自故土的樂聲，感覺很奇妙，親切，並且還有一種代入感。