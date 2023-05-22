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華人美甲業者求助 民代籲財援小商家

記者高雲兒／紐約報導
州眾議員金兌錫等民代21日在法拉盛呼籲为這些小商家爭取恢復和擴大「商業財政援助計畫」。(記者高雲兒／攝影)
州眾議員金兌錫等民代21日在法拉盛呼籲为這些小商家爭取恢復和擴大「商業財政援助計畫」。(記者高雲兒／攝影)

疫情雖然結束，但是本地小商家尤其是美甲和乾洗店仍在苦苦掙扎，州眾議員金兌錫、布朗斯丁(Edward C.Braunstein)和州參議員康莫利(Leroy Comrie)於21日在法拉盛集會，呼籲为這些小商家爭取恢復和擴大「商業財政援助計畫」(Financial Assistance to Business program)；眾多華裔美美甲店主前來參加，他們表示美甲行業生存艱難，急需政策支持。

自2015年紐約州通過「2015國際機械規範」( 2015 International Mechanical Code)，要求美甲業者安裝通風系統(ventilation system)和排氣系統(exhaust system)，業者怨聲不斷，因為法規要求的通風設備，不但外型不美觀，價格昂貴且得不到政府補助。而去年，紐約州環境保護局也宣布禁止幹洗店使用四氯乙烯(PERC)，而更換非四氯乙烯的機器需要花費7至12萬元，同樣引起抱怨。

因此金兌錫率其他議員提案，希望幫助美甲店和洗衣店獲得「商業財政援助計畫」，以加快疫情後的商業復甦。金兌錫稱，「如果我們不採取保護小企業，我們將失去在地方經濟中的關鍵收入，到時候連鎖店會取代所有本地的小店」。他強調保護本地小商家的重要性在於，店家收入都會在本地流通，加強本地經濟活力。因此，他認為在政府注意保護環境的同時，也需要為小企業提供必要的資源。

美國華人美甲聯合總會會長許俊龍表示，疫情期間，全紐約有15%的美甲店倒閉，40%的店鋪轉讓，「大家都士氣不足」。他表示，許多新移民因為語言能力有限，美甲店是最好的創業起點，但是因為物價和人工的上漲，這項行業似乎越來越難以生存。

美國美東美甲協會會長余建表示， 之前的眾多針對美甲店的法案，讓眾多店家不堪重負，從通风系统法案，到如今一直在提的S5440提案，該提案規定每次更新執照還需要由員工對雇主進行「人格審核」，如有員工質疑雇主，該雇主將無法獲得執照，必須停止營業，「對於美甲小商家而言，這個行業的要求相比較其它同類型行業越來越多，越來越嚴苛」。

疫情 紐約州 法拉盛

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