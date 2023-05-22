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日落公園男子 清晨遭2匪劫4000元

記者顏潔恩／紐約報導
兩名男子在布碌崙日落公園社區持槍搶劫，遭警方通緝。(市警提供)
兩名男子在布碌崙日落公園社區持槍搶劫，遭警方通緝。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園(Sunset Park)日前發生一起街頭持槍搶劫案，一名32歲男子早晨走在街上，遭兩名劫匪威脅，搶走身上4000元現金；轄管當地的市警72分局目前發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

紀錄顯示，本月9日凌晨4時左右，男子走在5大道交44街處，正要過馬路回家時，面前突然衝出兩名陌生男子；其中一人直接亮出手槍，令受害者不敢逃跑，這時另一人朝著其臉部揮了一記重拳，兩人隨後從受害者身上搜出4000元現金，接著沿著5大道往北撒腿逃逸。

目擊者隨後報警，不久後72分局警車趕到現場調查，派出警員追蹤兩人下落，可惜沒有進展；儘管受害者的臉部受傷，但拒絕到醫院就醫，只在現場接受簡單包紮。

據警方形容，兩名嫌犯年齡30多歲，一人擁有中等身材、膚色中等、身高6呎、犯案時身穿黑色連帽衛衣搭灰色上衣、另一人皮膚黝黑、身高6呎高、體型較胖，犯案時身穿白色上衣、灰色運動褲、戴黑色帽子。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

手機 日落公園 布碌崙

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