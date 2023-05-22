前市警選皇后地檢:嚴打街頭犯罪

皇后區法官格拉索將在6月27日民主黨初選挑戰現任皇后區地區檢查官凱茲。（jasminephoto.com提供）

前市警總局二把手、皇后區 法官格拉索(George Grasso)，將在6月27日民主黨 初選挑戰現任皇后區地區檢查官凱茲(Melinda Katz)，他於21日在亞潮萌參選論壇上表示，將嚴打街頭犯罪、非法菸草店等，在地檢處創建心理健康 (Mental Health Bureau)新部門，以處理疑有心理問題嫌犯的相關案件。

格拉索在市警總局任職22年，在2002年晉升為警局第一副局長(First Deputy Police Commissioner)，後則任皇后區高等法院刑事事務行政法官，在2022年8月他退任以參選皇后區地區檢查官。

對於執法重心，格拉索表示，目前地檢處輕怠包括攻擊、毒品交易、公車和地鐵逃票、偷竊等在內的街頭犯罪，導致盜竊及攻擊案在過去兩年激增，這些犯罪破壞社區的生活質量，不加以解決也將導致更嚴重的暴力犯罪，他將嚴打街頭犯罪與非法菸草店，與各地警局及街區密切合作。

對於現行保釋法，他表示，保釋法是「虛假」改革，州長霍楚(Kathy Hocul)對於保釋法的修訂也完全沒作用，是「虛假」的改變，將在上任第一天，就向投票贊成此法的州議員「討個說法」。此外法官在衡量保釋金額度時，應被允許將被告是否對社區具有「危險性」，納入考慮的範圍。

對於紐約的心理健康危機，他表示，將在地檢辦公室創建心理健康新部門，將心理問題嫌犯的相關案件，移交給該部門提訴及處理，滿足被告的心理健康需求，並同時確保公共安全。

對於自身優勢，他表示，凱茲先後任市議員、州議員、區長和檢察官，都是因為任期限制而選不同職位，在位期間皇后區犯罪率卻有顯著的上升，而自己有更充分的檢警方面經驗，在2002年至2010年任警局副局長，犯罪率也被證明顯下降。