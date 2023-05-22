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「法拉盛需要改變」陳錦良、白育青 首度同台辯論

記者鄭怡嫣╱紐約報導
市議會第20選區共和黨籍候選人白育青(左)以及陳錦良(右)同台辯論。(記者鄭怡嫣╱攝影)
市議會第20選區共和黨籍候選人白育青(左)以及陳錦良(右)同台辯論。(記者鄭怡嫣╱攝影)

代表法拉盛等地的市議會第20選區共和黨籍候選人白育青以及陳錦良，21日在亞潮萌舉辦的皇后區候選人論壇上首度同台，分享政見，他們表示，現今的法拉盛令自己覺得不安全，需要改變，市議會也需要更多的共和黨人發聲與制衡，呼籲民眾積極投票。

法拉盛的無證擺攤是當地關切的一大議題，近來的強力執法也在社區熱議，白育青對此表示，目前的做法僅是臨時的解決方案，所以能看到無證街販們又重返街頭；他敦促制訂長期解決方案，使得這些小販們既有資質也能付稅費等，「這是我上任後的第一件要做的事」。陳錦良則說，居民們的生活質量為首要，應與小販們及各方協商，為他們另選一處擺攤地點。

對於另一大熱點議題——花旗球場的賭場建案，白育青表示，作為紐約台灣商會會長，曾參加大都會棒球隊老闆柯恩(Steven Cohen)的討論會議；他說，對於此事法拉盛社區仍知之甚少，柯恩應在社區參與方面應當做得更好，而在提升生活質量、交通問題上，在建商提出切實的解決方案以前，他暫不會支持此案。陳錦良則說，賭場建案完全不可接受與容忍，不少居民在疫後生活與處境艱難，將賭場建在社區周圍只會雪上加霜，創造更多問題。

當被問及現今的法拉盛是否安全，他們都表示，法拉盛很不安全。而對於非法菸草店，以及是否會為民間巡邏隊撥款，白育青說，法拉盛當地現有三隻民間巡邏隊伍，在了解他們的政策、規章及巡邏路線後支持為他們撥款，房東在篩選菸草店租客時應確保他們有相應資質，執法單位對非法商店的執法及懲罰力度也應加強。陳錦良說，為民間巡邏隊撥款的想法很好，除經費外也應提供相應的培訓；非法菸草店充斥社區，許多毒品包裝精美，孩子根本不易區分，應發聲反對。

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