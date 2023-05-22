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佛光山祈福園遊會 逾1500人參加

記者高雲兒╱紐約報導
此次「2023 慶祝佛誕節暨三好佛光園遊會」是在疫後首次活動，吸引了超過1500人。(記者高雲兒╱攝影)
此次「2023 慶祝佛誕節暨三好佛光園遊會」是在疫後首次活動，吸引了超過1500人。(記者高雲兒╱攝影)

為了慶祝5月亞太裔傳統月暨佛光日(Asian American and Pacific Islander Heritage Month)，佛光山紐約道場和國際佛光會紐約協會在21日舉辦以「浴佛祈福蔬食環保」為主題的園遊會，吸引了1500到2000人的民眾前來慶祝，共同參加浴佛活動、品嚐素食及觀看表演。

上午10時，浴佛法會首先拉開帷幕，佛光山紐約道場住持覺麟法師稱，透過浴佛祈福，淨化心靈；今年紐約道場、紐約協會慶祝30周年一系列活動，藉著「浴佛活動」的殊勝因緣，倡導世界和平、和諧的理念，並開發每個人的內心寶藏，並希望增加社區各界對佛法和人間佛教的認識。

之後，園遊會拉開序幕，像往年一樣，本次園遊會仍有熱鬧的節目表演以及摸彩活動，還有素食義賣活動。國際佛光會紐約協會會長陳澄慧介紹，此次「2023 慶祝佛誕節暨三好佛光園遊會」是在疫後首次活動，民眾和信徒又可以親臨現場慶祝佛誕日，「疫情導致社區的脆弱，此時恰恰是社區最需要溫暖的時候，園遊會正好能給社區帶來幸福快樂」。

活動當天有1500到2000人前來參加，這是陳澄慧沒有料到的，並開玩笑稱害怕東西不夠吃。所有的素食義賣活動都由信徒自發準備。其中來自法拉盛第二分會的信徒開設「老友記大排檔」，提供炒麵、沙拉、越南夏卷、蛋糕等多種素食，在現場負責該攤位的信徒之一黃永基表示，這是自己第一次準備素食義賣，準備過程長達兩個月，從食物到攤位設置到服裝，每樣都要自己來，可謂耗時耗力，但是也樂在其中。

州眾議會參議員劉醇逸辦公室執行官盧美華、紐約市副市長高級顧問顧雅明、駐紐約台北經濟文化辦事處副處長陳珮瑩、紐約華僑文教中心主任黃儷萱、駐紐約台北經濟文化辦事處領務組副組長游智雅、華人策畫協會總監吳明曉、長榮航空紐約分公司總主任張駿等出席活動。

現場有不少青少年和兒童參加素食義賣和義工活動，他們均來自佛光青年團和童軍團。(記...
現場有不少青少年和兒童參加素食義賣和義工活動，他們均來自佛光青年團和童軍團。(記者高雲兒╱攝影)
為了慶祝5月亞太裔傳統月暨佛光日，佛光山紐約道場和國際佛光會紐約協會在21日舉辦...
為了慶祝5月亞太裔傳統月暨佛光日，佛光山紐約道場和國際佛光會紐約協會在21日舉辦以「浴佛祈福蔬食環保」為主題的園遊會。(記者高雲兒╱攝影)
現場有二十餘個美食攤位。(記者高雲兒╱攝影)
現場有二十餘個美食攤位。(記者高雲兒╱攝影)
佛光山紐約道場住持覺麟法師引領法師和與會社區各界代表唱誦《三寶頌》。(記者高雲兒...
佛光山紐約道場住持覺麟法師引領法師和與會社區各界代表唱誦《三寶頌》。(記者高雲兒╱攝影)
黃永基(前排戴帽子)和法拉盛第二分會的信徒開設「老友記大排檔」。(記者高雲兒╱攝...
黃永基(前排戴帽子)和法拉盛第二分會的信徒開設「老友記大排檔」。(記者高雲兒╱攝影)
民眾進行浴佛活動。(記者高雲兒╱攝影)
民眾進行浴佛活動。(記者高雲兒╱攝影)

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