挑戰李琳達 周國東競選籌款

周國東競選市議員，在華埠舉辦籌款會。(記者張晨╱攝影)

宣布參選皇后區第23選區市議員的保守黨華裔參選人周國東(Bernard Chow)日前在曼哈頓華埠舉辦籌款會，他以「一個平衡的政府」為競選綱領，支持社區安全、優質教育 、小企業以及社區咨詢；周國東表示，自己多年扎社區，了解遊民所、警察、教育等社區議題希望給亞裔 占多數的第23選區帶來積極變化。

周國東將挑戰現任民主黨籍市議員李琳達(Linda Lee)，該選區包括貝賽、新鮮草原、皇后村、橡園等地；他是得到共和黨 支持的保守黨人，既代表保守黨，也代表共和黨。

周國東來自香港，在明尼蘇達大學求學，在紐約工作生活30多年；前市長白思豪(Bill de Blasio)2018年宣布有意取消特殊高中入學考試(SHSAT)，周國東參加抗議示威；他說，當時是他第一次參與公共集會，體會到發聲對維護亞裔權益的重要性。

2020年開始，他又與布碌崙(布魯克林)8大道幾名社區人士共同發起反對在8大道修建遊民所的示威；在華裔抗議示威活動中，經常能看到他的身影，聽到他激動喊口號，去年他並被委任州參議會共和黨社區聯絡員。

這是周國東第一次參選；他說，如果當選，將要求保持SHSAT考試和資優班，提供高質量教育；主張修改現行保釋制度，加強警力；建議控制房產稅上升，為小企業創造良好環境；也希望民選官員多到社區了解訴求和問題。