我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他50歲 拿到遲來30年的柏克萊加大學位

紐約地鐵鎖喉案 前陸戰隊員首發聲：無關種族、做了正確的事

挑戰李琳達 周國東競選籌款

記者張晨╱紐約報導
周國東競選市議員，在華埠舉辦籌款會。(記者張晨╱攝影)
周國東競選市議員，在華埠舉辦籌款會。(記者張晨╱攝影)

宣布參選皇后區第23選區市議員的保守黨華裔參選人周國東(Bernard Chow)日前在曼哈頓華埠舉辦籌款會，他以「一個平衡的政府」為競選綱領，支持社區安全、優質教育、小企業以及社區咨詢；周國東表示，自己多年扎社區，了解遊民所、警察、教育等社區議題希望給亞裔占多數的第23選區帶來積極變化。

周國東將挑戰現任民主黨籍市議員李琳達(Linda Lee)，該選區包括貝賽、新鮮草原、皇后村、橡園等地；他是得到共和黨支持的保守黨人，既代表保守黨，也代表共和黨。

周國東來自香港，在明尼蘇達大學求學，在紐約工作生活30多年；前市長白思豪(Bill de Blasio)2018年宣布有意取消特殊高中入學考試(SHSAT)，周國東參加抗議示威；他說，當時是他第一次參與公共集會，體會到發聲對維護亞裔權益的重要性。

2020年開始，他又與布碌崙(布魯克林)8大道幾名社區人士共同發起反對在8大道修建遊民所的示威；在華裔抗議示威活動中，經常能看到他的身影，聽到他激動喊口號，去年他並被委任州參議會共和黨社區聯絡員。

這是周國東第一次參選；他說，如果當選，將要求保持SHSAT考試和資優班，提供高質量教育；主張修改現行保釋制度，加強警力；建議控制房產稅上升，為小企業創造良好環境；也希望民選官員多到社區了解訴求和問題。

共和黨 教育 亞裔

上一則

宏冠正大保全公司 執照安裝各類防盜系統

下一則

江伊敏競選民事法官 李琳達黃敏儀背書

延伸閱讀

減少西雅圖遊民 白宮推「人人有住所」計畫

減少西雅圖遊民 白宮推「人人有住所」計畫
同心會日落公園慶亞裔傳統月 表彰多名華裔人士

同心會日落公園慶亞裔傳統月 表彰多名華裔人士
53位三代同堂「幸福媽媽」 獲市長祝福

53位三代同堂「幸福媽媽」 獲市長祝福
馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她
馬斯克入主推特爭議多 將卸下CEO 推文暗示接任者是「她」

馬斯克入主推特爭議多 將卸下CEO 推文暗示接任者是「她」

熱門新聞

中國留學生方池感嘆，今年熱門專業也難找工作。(方池提供)

熱門專業投500份簡歷僅獲3面試 她最後悔這件事

2023-05-18 02:00
紐約上州威徹斯特郡19日淩晨1時53分發生了2.2級地震，圖為該地震影響區域。(美國地質調查局提供)

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

2023-05-19 15:50
紐約法拉盛一家麵包店遭累犯砸毀店內物品。(麵包店提供)

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

2023-05-20 12:59
紐約摩天大樓成群，雖然造就美麗的天際線，但學者研究發現建築群超重，使曼哈頓每年下沈1至2毫米。（美聯社）

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

2023-05-18 07:39
前海軍陸戰隊隊員潘尼（中）被控過失殺人罪後投案。（記者劉梓祁／攝影）

前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬

2023-05-14 17:17
EzriCare眼藥水因細菌污染被召回。(美聯社)

染菌眼藥水致死令下架 部分華人藥房不知情仍在售賣

2023-05-20 21:12

超人氣

更多 >
27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母
WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料
清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見

清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見
台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了
太想超越「捍衛戰士」成績 阿湯緊盯「任務」衝票房

太想超越「捍衛戰士」成績 阿湯緊盯「任務」衝票房