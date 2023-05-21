五分局A區安全會議 2華警與民共論治安

董飛(左)與新搭檔劉啟裕(右)一同主持鄰里安全會議。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠 市警五分局A區20日舉行「建立鄰里安全會議」(Build the Block Neighborhood Safety Meeting)，社區協調警員(NCO)董飛的老搭檔區建英近日前往社區事務小組供職，新搭檔華裔警員劉啟裕(Joshua Lau)一起與民眾見面。

劉啟裕年紀雖小但已經是華埠的老面孔，十幾歲起就是五分局輔警團成員，精通廣東話與國語，當時他就表示，「希望大學畢業後能成為真正的警察。」；2019年畢業後，在2020年初疫情爆發前加入了五分局，兌現了自己的諾言，他說「三年過去，我仍然熱愛這份工作，以後也會抱著同樣熱情繼續服務社區。」

董飛於2019年春天加入市警，曾述職於布碌崙 (布魯克林)72分局，他於去年2月調入五分局，會說普通話、福州話以及粵語。

五分局共畫為三個區域，派駐警員加強警民關係、及時幫民眾解決問題，其中A區西至派克街(Pike St.)、東至百老匯 (Broadway)、北至堅尼路、南至布碌崙(布魯克林)大橋。

當日與會民眾反映生活質量問題，大多圍繞在夜間酒吧擾民、塗鴉以及遊民占用人行道，並與物業管理或居民發生衝突的問題。

二人指，A區沒有很多大型商業建築，也不像C區的百老匯大道遊客密集，這裡更直面影響居民、小商家的治安問題。

在呼籲商家重視防範舉措的加強的同時，二人亦鼓勵民眾積極參與會議，提出自己對治安的憂慮或意見，為警方更好地服務社區提供寶貴意見。