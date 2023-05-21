疫後正常上課 學生缺席仍持續

據統計，疫情後儘管學校已全面恢復正常上課，但學生缺席狀況仍持續。(取自市教育局推特)

據監督組織「公共政策帝國中心」(Empire Center for Public Policy)最新報告，步入疫情 後時代，儘管學校已全面恢復正常上課，但學生缺席狀況仍持續；全市有約55%的12年級學生去年缺課至少18天，以非洲裔、西語裔學生情形最嚴重，亞裔 學生缺席率則較疫情前增加近10%。

這項命名為「School's Out」的報告指出，學生缺席率在疫情間增加，至今仍持續，出席情況不如疫情之前；報告解釋，學生缺席原因可能是工作、在家照顧年幼弟妹，或感覺和學校脫節，報告說：「疫情導致的封城、遠距教學，令他們覺得缺席上課變得平常。」

根據統計數字，2021年至2022年前，全市學生一學年間缺席10%，約18天的長期缺席率達到40%，高於疫情前的27%；調查員金柏利(Ian Kingsbury)進一步指出，其中以12年級的學生缺席率最嚴重，從原本的43.7%上升至55.9%。

在所有族裔的學生中，以非洲裔、西語裔學生的缺席率最高，分別達49.8%、47.2%，雖然相較於其他族裔，亞裔學生的出席最高，但缺席率也從13.3%上漲至23.1%，增加近10%；從區域上分析，布朗士的學生擁有最高缺席率48%，緊接著為曼哈頓41.5%、布碌崙 (布魯克林)39.7%、史泰登島38.6%，皇后區則為35.9%。

「紐約市的缺席率在疫情前對比全國平均水平就來得高，但疫情絕對更惡化」，金柏利說，1518所學習中只有96所學校維持原有的出席率；專家說，缺課會令學生課業退步，面臨退學和誤入歧途，家長、學校都該多注意。

紐約市教師Arthur Goldstein指出，確實發現課室出現比從前更多的空座位，有時候一個30多人的班級中，會有11名缺席的學生；「這是我從來沒遇過的情況，或許是在疫情之後，大家開始覺得出席率並不重要了。」

一名布碌崙高中老師則說，班級中有不少遊民學生，正努力聯繫上他們，「如果市長妥善處理遊民問題，或許我班上就會有更多的學生。」