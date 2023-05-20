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紐約市商業改進區日 介紹市府資源

記者劉梓祁／紐約報導
小商業局社區發展助理專員Raquel Olivares(右)前往華埠與商家交流。(華埠商改區提供)
小商業局社區發展助理專員Raquel Olivares(右)前往華埠與商家交流。(華埠商改區提供)

紐約市小商業服務局(Department of Small Business Services)日前將5月9日定為市商業改進區日(NYC BID Day)，旨在慶祝市內五個行政區內75個商改區中數以萬計家小型企業對社會的貢獻；華埠商改區(Chinatown BID)近日走訪區內商家，介紹市府營商扶持資源，並派發火災安全工具。

華埠商改區項目主任李德容表示，商改區走訪了超過30個華埠商家，不僅是為了讓業者了解5月不僅是「亞太裔傳統月」，也是「小商家月」(Small Business Month)，同時也向其介紹了小商業局的各類活動資源和幫扶渠道， 涵蓋各個方面，包括華人最關心的免費法律支援及商業融資協助。

此外，小商業局本月將每日舉辦數場講座和專家答疑活動，具體日程可在官網https://reurl.cc/gZV907的日曆查詢。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，商改區和商家交流的同時還派發了如閃光燈等的火災安全工具，可用於照明和求救；近日華埠及周邊火災頻發，諸多是由建築低層向上燃起，因此向一層商戶宣傳防火知識尤為重要，商改區同時還派發了來自市消防局(FDNY)的安全提示，對到店顧客也起到科普作用。小商業局社區發展助理專員Raquel Olivares也前往華埠與商家交流、收集意見。

小商業局社區發展助理專員Raquel Olivares前往華埠與商家交流。(華埠...
小商業局社區發展助理專員Raquel Olivares前往華埠與商家交流。(華埠商改區提供)
小商業局社區發展助理專員Raquel Olivares(右)前往華埠與商家交流。...
小商業局社區發展助理專員Raquel Olivares(右)前往華埠與商家交流。(華埠商改區提供)

商改區 華埠 紐約市

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