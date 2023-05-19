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主計長調查 HRA福利資源翻譯服務 民眾滿意

記者和釗宇／紐約報導
人力資源管理局的福利申請中心網站翻譯服務獲民眾大致滿意。(截自福利申請中心網站)
人力資源管理局的福利申請中心網站翻譯服務獲民眾大致滿意。(截自福利申請中心網站)

紐約市非英語母語市民眾多，大量依賴市府服務資源的移民需要翻譯才能看懂市府信息；負責監管市府各部門多語言服務的市主計長辦公室，日前對負責管理現金援助和糧食券援助計畫(SNAP)的人力資源管理局(Human Resources Administration)福利申請中心的語言服務情況進行審計，認為該部門的服務基本符合要求，非英語用戶對語言服務大致滿意，建議改進網站翻譯服務。

主計長辦公室訪問了100名非英語居民，詢問對人力資源管理局語言服務的滿意度，並調查了人力資源管理局的語言服務合規情況；訪問結果顯示，人力資源管理局的指示標牌能夠有效提醒民眾利用語言服務，而且員工也準備充分，能夠迅速識別所需的翻譯服務，遠程翻譯也運轉良好。

總體來講，非英語母語市民表示與人力資源管理局員工的交流通暢、能夠獲取有效信息，可以幫助他們獲取基本服務；市主計長辦公室呼籲市府其他部門以人力資源管理局為榜樣，也將語言服務合規作為首要任務，為所有民眾提供所需要的材料和服務。

市主計長蘭德(Brad Lander)表示，「語言不應成為獲取市府服務的障礙，所有市府部門都應該效仿人力資源管理局的工作，因為所有市民都應有公平獲取重要公共信息的渠道，為市民提供多語言服務材料可以加強市府與多元化社區的聯繫。」

數據顯示，紐約市五歲以上的市民中，有超過25%的人英語水平不佳；此前市議會也通過立法，要求改進市府各部門的語言服務，要求各部門對其文件提供直接或緊急翻譯服務，中文等十種常用外文被列為必須翻譯的常用語言。

主計長辦公室建議人力資源管理局，在糧食券和現金援助申請網站頁面上提供專業的翻譯服務；該局則回應稱，目前已經注意到這個問題，將在明年6月之前完成翻譯服務的改善，但主計長辦公室敦促人力資源管理局盡早完成，日後將繼續跟進；主計長辦公室呼籲民眾登錄https://reurl.cc/EGq77g，民眾可在此提交市府部門翻譯服務的問題。

紐約市 糧食券 福利

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