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法拉盛餐館周火爆 圓滿落幕

記者高雲兒／紐約報導
雷Samantha透過微信公眾號知道餐館周活動，在期間嘗試多家餐館。(記者高雲兒／攝影)
雷Samantha透過微信公眾號知道餐館周活動，在期間嘗試多家餐館。(記者高雲兒／攝影)

為期11日的「法拉盛餐館周」(Flushing Restaurant Week)活動在18日落幕，參加餐館周的多間餐館表示，該活動為餐廳帶來不少新食客，明年若繼續參加將會改換菜單，吸引更多老饕；食客則表示活動可品嘗物美價廉的美食，希望未來餐廳可推出更多套餐供選擇。

從本月8日起開辦的「法拉盛餐館周」，今年共有20間餐館參加，法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧表示，今年火爆程度更甚往常，在去年花三天才領取完的1000張6元優惠券，今年在一天之內就被搶完，網路也因此一度癱瘓。

他表示，為了擴大餐館周知名度，商改區通過發郵件、中英文社交媒體發布以及報紙等多渠道宣傳活動，並將折扣力度大的餐廳列在前列，大力宣傳和雙重優惠帶來不少新食客。

「南翔小籠包」的鄭領班表示，平均一天賣出的套餐大約有十份，熟客和新客都有不少；因為套餐優惠在每日6時前截止，食客多集中在中午點餐。

「局氣」的市場部經理蔣Lucas表示，截至18日中午，賣出的套餐在80份左右，其中有許多新客，「不過我們的餐點價位偏高，是否會因此成為回頭客尚不清楚」。

他表示，今年知道餐館周的時間較晚，雖準備倉促，但為了回饋社區仍盡力參加；蔣Lucas透露，將在分析完餐館周的套餐銷售情況後，再評估明年會不會繼續參加。

食客則普遍反饋活動期間折扣力度大；華人雷Samantha說，通過微信公眾號知道此活動，在活動期間的11天內，已經嘗試多家餐館，「去年錯過了，今年不想錯過」。

食客Emily和Lindsay則是透過Instagram知道法拉盛的餐館周，兩人表示，此前參加的都是主流的紐約餐館周，看到有中餐廳的餐館周感到「很驚喜」；她們也說，希望未來菜品和套餐有更多選擇，「紐約餐館周折扣雖不大，但是選擇面比法拉盛餐館周更廣」。

該活動在今年為第二年舉辦，余鈿崧表示，希望明年能有更多餐廳、食客參加，也希望能吸引到外州食客；他還提醒，雖活動已落幕，但食客還可憑藉在活動期間消費的小票，於每日上午10時到中午12時，到位於法拉盛圖書館前的商改區諮詢亭領取帆布包一個，先到先得，領完為止。

局氣在餐館周期間，約賣出80份左右的套餐。(記者高雲兒／攝影)
局氣在餐館周期間，約賣出80份左右的套餐。(記者高雲兒／攝影)
大部分商家都將套餐海報貼在門口，以招攬食客。(記者高雲兒／攝影)
大部分商家都將套餐海報貼在門口，以招攬食客。(記者高雲兒／攝影)
參加餐館周的食客，可憑藉消費小票領取帆布包。(記者高雲兒／攝影)
參加餐館周的食客，可憑藉消費小票領取帆布包。(記者高雲兒／攝影)

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