促庇護客、移工權益 市議會辦公聽

更多庇護客到達紐約,市議會公聽立法確保移民工人權利。(線上會議截圖)

紐約市議會移民 和政府運作委員會(Immigration and Government Operations)日前舉行聯合監督公聽,考慮立法,以滿足新到庇護 客的需求、保護移民工人權益,並擴大市民卡(IDNYC)的申請人範圍,以適用所有人。

製定移民工人權利法案由市議員哈尼夫(Shahana Hanif)提出,要求市消費者和工人保護局(Department of Consumer and Worker Protection)下屬的勞工標準辦公室(OLS)與市長移民事務辦公室(Mayor's Office of Immigrant Affairs)、市人權局(Commission on Human Rights)協調制定、頒布移民工人權利法案,其中將包含適用於全市所有工人的聯邦、州和地方法權利和保護信息,無論其移民身分如何。

雇主將被要求在工作場所顯眼的地方張貼移該法案,並在僱用時向僱員和獨立承包商提供副本;通過移動應用程式開展業務的雇主同樣需要在線上展示法案內容。

此外,也將通過市議員高步邇(Gale Brewer)提出的擴大市民卡申請所需的身分證明,包括聯邦移民當局頒發的文件、街頭小販執照、逮捕和起訴記錄、監獄身分證明以及法律服務或社會服務組織的身分證明信。

數據顯示,移民占全市勞動力31%,貢獻了25%的GDP,全市近半企業都是移民創立,一些社區中移民業者創造的就業 占社區總人口超過四成。