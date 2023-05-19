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促庇護客、移工權益 市議會辦公聽

記者張晨／紐約報導
更多庇護客到達紐約，市議會公聽立法確保移民工人權利。(線上會議截圖)
更多庇護客到達紐約，市議會公聽立法確保移民工人權利。(線上會議截圖)

紐約市議會移民和政府運作委員會(Immigration and Government Operations)日前舉行聯合監督公聽，考慮立法，以滿足新到庇護客的需求、保護移民工人權益，並擴大市民卡(IDNYC)的申請人範圍，以適用所有人。

製定移民工人權利法案由市議員哈尼夫(Shahana Hanif)提出，要求市消費者和工人保護局(Department of Consumer and Worker Protection)下屬的勞工標準辦公室(OLS)與市長移民事務辦公室(Mayor's Office of Immigrant Affairs)、市人權局(Commission on Human Rights)協調制定、頒布移民工人權利法案，其中將包含適用於全市所有工人的聯邦、州和地方法權利和保護信息，無論其移民身分如何。

雇主將被要求在工作場所顯眼的地方張貼移該法案，並在僱用時向僱員和獨立承包商提供副本；通過移動應用程式開展業務的雇主同樣需要在線上展示法案內容。

此外，也將通過市議員高步邇(Gale Brewer)提出的擴大市民卡申請所需的身分證明，包括聯邦移民當局頒發的文件、街頭小販執照、逮捕和起訴記錄、監獄身分證明以及法律服務或社會服務組織的身分證明信。

數據顯示，移民占全市勞動力31%，貢獻了25%的GDP，全市近半企業都是移民創立，一些社區中移民業者創造的就業占社區總人口超過四成。

此外委員會也呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)和州立法機構在紐約的移民法庭訴訟中確定聘請法律顧問的權利，還要撥給資金、行政資源和服務，幫助被其他州強行運送到紐約的尋求庇護者。

更多庇護客到達紐約，市議會公聽立法確保移民工人權利。(記者張晨／攝影)
更多庇護客到達紐約，市議會公聽立法確保移民工人權利。(記者張晨／攝影)

移民 庇護 就業

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