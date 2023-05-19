連江華人罹病 同鄉會募款十萬

劉昌興突患惡疾的消息傳開後，在不到一個月的時間內便收到了近10萬元的捐款。(記者許君達／攝影)

美國連江同鄉會近日宣布，為罹患鼻咽癌的福建連江籍華男劉昌興的募捐活動告一段落，在不到一個月的時間內，從美、中兩地各界鄉親處共募得近10萬元善款，18日同鄉會在曼哈頓華埠 會所，將所募得的善款移交給劉昌興。

美國連江同鄉會表示，此次共募得9萬6000元、人民幣1萬5000元(約2134.04美元)，總計近10萬元。

劉昌興在紐約從事建材行業，今年2月底，因身體不適就醫，被診斷為鼻咽癌。由於患病，劉昌興失去勞動能力，在治療期間的生活成本與房租成本成為嚴重的經濟負擔。

同鄉會在接到劉昌興的求助後發起募捐行動，在該會的牽頭下，不僅有身在美國的鄉親出手相助，連一些身在中國老家的同鄉也伸出援手。其中劉昌興祖籍所在的梅洋村劉氏宗祠理事會，與他家鄉所在的貴安村的鄉親代表積極響應，參與募捐。

連江同鄉會主席張雲表示，連江鄉親在美人數眾多，遭遇的問題複雜多樣，更有效地幫助鄉親，便是該會的創會理念；總顧問曾賢秋表示，同鄉會力量有限，很難做到有求必應，希望未來鄉親能像幫助劉昌興一樣，讓正能量跨越地域的侷限，讓更多的人在陷入困難時能夠得到幫助。

據了解，劉昌興剛結束一個療程的化療，由於發現和介入及時，腫瘤 沒有擴散。目前，化療的副作用使他的頭部常常陷入劇痛，但生活尚屬正常、能夠自理，也有朋友幫忙照顧日常起居。