留學生投500多份簡歷 僅獲3個面試機會

中國留學生方池感嘆，今年熱門專業也難找工作。(方池提供)

來自湖南長沙的方池今年從紐約大學 (NYU)數據管理專業碩士畢業，雖然專業就業 前景不錯，而且自己的學習成績也不俗，但在今年就業環境不佳，她發現要找一份專業領域的工作異常艱難，投出500多份簡歷仍未找到下家；但她表示，有點後悔沒有本科畢業就直接進入職場，但將將鍥而不捨繼續求職。

方池本科就讀於賓夕法尼亞州立大學(Penn State)，主修金融、輔修數據管理/數據科學，畢業後到紐約大學繼續攻讀數據管理的碩士學位。

她今年從紐約大學畢業，她從年初就開始找數據管理和金融方面的工作。方池說，她一共投了500多份簡歷，但到目前為止，只得到了三個面試 機會，一家是為餐館提供食材的公司，一家是信用合作社(Credit Union)，另一家是一個不太知名的金融公司；面試的結果是，一家公司明確表示拒絕，另兩家公司沒有回音。同時，方池也嘗試通過十几个推薦人找工作，但还是沒有奏效。

其實，數據管理作為熱門專業，歷來比較容易找工作。但方池介紹，不光是她自己，今年她的同學找工作的經歷和她基本差不多，都是杳無音訊。前幾年，這個專業的畢業生沒畢業就能落實工作，她認為今年就業形勢嚴峻主要是因為不確定的經濟環境，以及高科技公司大量裁員造成的。

不過，方池相信，就業市場正在逐漸轉暖。她說今年1到3月份是谷底，她沒有得到一個面試機會；3到5月好一些，她有了三個面試機會，她對下半年出現更多就業机会表示樂觀。用她自己的話說，「我再投500份簡歷，或許就能找到工作了」。

她表示，自己將會利用餘下身分有效的時間內繼續努力找工作，畢竟美國的就業經歷還是很寶貴的；回顧自己走過的路，方池說，或許她在本科畢業時就應該選擇找工作，因為那時就業比較容易，沒有現在壓力那麼大。