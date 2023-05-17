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21世紀百貨下城旗艦店 重新開幕

記者張晨／紐約報導
市長亞當斯為21世紀百貨旗艦店剪綵，並在中午12時正式向民眾敞開大門。（市長辦公室提供）
市長亞當斯為21世紀百貨旗艦店剪綵，並在中午12時正式向民眾敞開大門。（市長辦公室提供）

疫情衝擊申請破產的精品折扣店21世紀百貨(Century 21)16日重開其位於紐約市下城的旗艦店，市長亞當斯在當日早為店面剪綵，並在中午12時正式向民眾敞開大門。

據悉，此次重開把之前的六層樓變為四層樓進行「精簡版」改良，專注於男裝、女裝、童裝、手袋、鞋類、配件、太陽眼鏡和香水銷售，但曾經販售的家居用品、化妝品、貼身衣物和科技產品則不會再出現。

市主計長辦公室估計，有超過5200家企業在疫情期間關閉，且隨著亞馬遜和其他在線商店的激增，21世紀百貨得到重新開業對實體商店來說是非常罕見的。

「我們和供應商的關係很好，團隊在世界各地尋找合適的商品，以史無前例的價格再次和購物者見面。」合夥人金迪(Eddie Gindi)說。

金迪的家族擁有旗艦店所在的大樓，在疫情摧毀了零售行業後，他們不得不宣布破產，但該家族後來又在拍賣會上買回了這個名字；這家商店的破產導致3000個工作崗位消失，其中包括2400個工會工作崗位，工會要求前雇員恢復受工會保護的崗位。

管理層表示，包括150名老員工在內的350名員工將回到這裡上班，其中許多是工會工作；「我們希望在這里工作的每個人都能茁壯成長，工會是其中重要的一部分。」

21世紀百貨2020年9月因難以承受疫情打擊而申請破產，並關閉13家店面，於1961年由Sonny Gindi和AI Gindi創立，首家開設於布碌崙(布魯克林)貝瑞吉，旗艦店位於曼哈頓前世貿大樓對面，在美國有13家店面，憑藉販售設計師折扣商品而聞名，但也未能逃脫其他零售和精品店面一樣遭新冠衝擊的命運，外界一度以為該百貨會永久消失。

21世紀百貨曼哈頓下城旗艦店今日重開。(本報檔案照)
21世紀百貨曼哈頓下城旗艦店今日重開。(本報檔案照)

破產 疫情 亞當斯

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