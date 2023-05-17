佛光山5.21園遊會 推動蔬食淨化人心

佛光山宣布將舉辦園遊會、音樂會。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

佛光山紐約道場16日宣布，將分別於本月21日(周日)以及6月9日(周五)，分別舉辦「2023慶祝佛誕節佛光三好園遊會」以及「永恆的星」公益音樂會，帶動社區為推展蔬食再獻心力，也用音樂連結彼此並淨化人心。

紐約道場住持覺麟法師以及國際佛光會紐約協會會長陳澄慧介紹，佛光山的三好園遊會將在疫後首次回歸，此次義賣焦點包括六度麻辣燙、紅燒麵、一指禪、紫米糕、潮州紙米捲等各種中式、日式和東南亞 素食餐點以及南、北風味素粽，並伴有節目表演以及摸彩活動，帶動社區共同倡導蔬食。當日也會舉辦浴佛活動，以獻供揭開慶典序幕。

「永恆的星」公益音樂會，則將以法國號、小提琴等多種樂器和聲樂來詮釋佛曲，同時也改編流行樂曲演奏。音樂會上，佛光山開山祖師星雲法師 的一生故事也將以電影形式在台上演繹，現場則演奏室內樂，他的佛教音樂作品「三寶誦」也將用管風琴改編演繹。

佛光三好園遊會，將在21日在紐約道場舉辦，地址為法拉盛 巴克萊大道(Barclay Ave.)154-37號，上午10時為浴佛法會，11時園遊會則將開始。「永恆的星」音樂會，則將在6月9日(周五)晚7時30分在皇后學院(Queens College)LeFrak音樂廳奏響，地址為法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)65-30號，更多訊息可至官網www.fgsny.org查詢。