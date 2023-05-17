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紐約幼獅少年管弦樂團 將演繹「美國」曲目

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約幼獅少年管弦樂團將舉辦兩場音樂會。(記者鄭怡嫣／攝影)
紐約幼獅少年管弦樂團將舉辦兩場音樂會。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約幼獅少年管弦樂團16日宣布，將於6月3日(周六)以及17日(周六)，分別在台灣會館以及林肯中心舉辦兩場音樂會，音樂總監兼指揮鍾啓仁將率50多位年輕音樂家，演繹以「美國」為主題的各式曲目，還將為皇后區已故作曲家柯恩(James Cohn)創作的最後作品在林肯中心舉辦世界首演，歡迎有興趣的民眾前往。

根據幼獅團藝術總監方秀蓉以及音樂總監鍾啓仁，此次曲目多以美國為主題，呈現美國作曲家創作的古典、流行、電影、美國民謠作品，也包含兩首台灣民謠張徹「高山青」以及鄧雨賢的「望春風」。林肯中心音樂會還將首演柯恩在93歲高齡創作的作品「長笛獨奏與弦樂協奏曲」。

柯恩遺孀Eileen Cohn在現場介紹，柯恩在新州出生，居住在皇后區，創作了諸多動人曲目。「長笛獨奏與弦樂協奏曲」是他在2021年2月受委託完成的最後一部作品，四個月後他便與世長辭。此次享譽美國及東南亞的知名長笛演奏家謝德堅(Kenneth Chia)將擔任長笛獨奏，與幼獅合作，在世界範圍首演這部作品，

紐約華僑文教中心主任陳永豐、法拉盛市議員黃敏儀辦公室代表朱蕾等出席了此次活動。

台灣會館音樂會訂於6月3日晚7時，在法拉盛北方大道137-44號舉行，活動免費。林肯中心音樂會訂於6月17日晚7時30分，在曼哈頓百老匯1941號Alice Tully廳舉辦，購票可致電(212)875-5050，也可致電方秀蓉(917)912-8288或張俊生(347)306-2511，或發送電郵至[email protected] ，亦可前往網站www. YouthOrchestra.com查詢。

法拉盛 皇后區 東南亞

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