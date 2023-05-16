紐約客談／命貴的 不應只是遊民

紐約市民對前海軍陸戰隊員佩尼勒死遊民 尼利一案，意見嚴重兩極分化。街頭示威者將佩尼視為謀殺者，呼籲將其逮捕控罪，持這種觀點的民選官員包括聯邦眾議員歐凱秀、市主計長蘭德等。佩尼最終被捕，被控二級過失殺人罪，可說迎合了譴責者一方。

不過，佩尼的支持者也大有人在，民眾在GvieSendGo網站為佩尼籌集律師費，目前已經募集224萬元，共有4萬6486人捐款。

紐約州前州長帕特生現在公開表態支持佩尼，認為他沒有犯罪，不應該受到指控。曾為紐約第一位非裔州長的帕特生認為，佩尼看到尼利對其他人造成危險並試圖阻止，這沒有達到所控罪名的門檻。他稱長期患有精神疾病，幾十次被捕的尼利的死亡是一場「不幸的悲劇」，但如果將其視為由公民個人實施的「處決」，這是沒有道理的。

佩尼站出來制止尼利體現了公民的責任，但他鎖喉尼利三分鐘的做法有用力過度之嫌。然而，如果任由精神病遊民胡作非為，所有人袖手旁觀，警察也無力處理，只會有更多受害者，在華埠 慘遭精神病遊民殺害的李尤娜就是前車之鑑。

而且，進步派在此處的雙重標準暴露無遺：遊民尼利在被制服時不幸死亡，進步派要抗議，要遊行 ；然而，當華埠居民李尤娜被遊民殺害後，有哪個進步派站出來說話；難道只有遊民的命才是命，無辜民眾就命如草芥？

在美國，少數族裔在富有爭議的環境下被殺害，佛洛伊德案最後演變成了一場席捲全國的「黑命貴」運動，尼利案目前還在繼續發酵中，恐怕沒有多少人希望再來另一次「黑命貴」運動。