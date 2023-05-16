盜賣汽車觸媒轉化器 3男狂撈1.7億

長島兩兄弟以及一名皇后區法拉盛的男子因涉嫌盜賣汽車觸媒轉化器被控81項罪名。圖為被偷盜的催化轉化器。(取自ICE)

長島 兩兄弟以及一名皇后區法拉盛 的男子，近日因涉嫌盜賣汽車 觸媒轉化器(catalytic converter，又稱CAT)被控81項罪名，檢方表示他們淨賺共1億7000萬元。

根據長島納蘇郡(Nassau County)地檢辦公室，報住在長島的兩兄弟、28歲的艾倫·帕維爾斯基(Alan Pawelsky)與25歲的安德魯·帕維爾斯基(Andrew Pawelsky)，被控洗錢、非法持有被盜財產、串謀獲取被盜觸媒轉化器等罪名，他們向一家精煉廠共盜賣1億7000萬元觸媒轉化器，以加工貴重金屬。

29歲的法拉盛居民克拉克(Jovanie Clarke)，被控重大盜竊罪、持有被盜財產和拆車罪。 他涉嫌多次將偷盜的觸媒轉化器轉賣給帕維爾斯基兄弟牟利。

根據起訴書，兩兄弟在2021年6月至2022年12月間，先是用現金購買從加州、康州、明州、紐約偷來的觸媒轉化器，之後在他們位於長島罕普斯狄(Town of Hempstead)鎮島公園(Island Park)的廢料店裡，剝離觸媒轉化器上的鉑、鈀和銠等貴金屬再進行倒賣。

納蘇郡唐納利(Anne Donnelly)表示，嫌犯多次用卡車購買、運送從全國各地偷盜而來的觸媒轉化器，從中獲得近年來價值飆升的貴金屬。 這些金屬據信被送到精煉廠稱重，使他們淨賺1億7000萬元。

據悉，帕維爾斯基兄弟拒不認罪，保釋金設為5萬元現金或10萬元保釋債券(bond)，他們下一次的庭審時間為6月1日，若罪成則將面臨最高25年監禁。克拉克也拒不認罪，罪成將面臨最高七年監禁。

根據紐約市警局數據，汽車觸媒轉化器的骰到案逐年飆升，法拉盛修車行的華人老闆也表示，觸媒轉化器因易盜、盜竊作案時間短、黑市可賣數百元，而極易被不法分子「看上」，近來也常有華人車主因觸媒轉化器被盜來配新配件。