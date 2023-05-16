盜賣汽車觸媒轉化器 3男狂撈1.7億
長島兩兄弟以及一名皇后區法拉盛的男子，近日因涉嫌盜賣汽車觸媒轉化器(catalytic converter，又稱CAT)被控81項罪名，檢方表示他們淨賺共1億7000萬元。
根據長島納蘇郡(Nassau County)地檢辦公室，報住在長島的兩兄弟、28歲的艾倫·帕維爾斯基(Alan Pawelsky)與25歲的安德魯·帕維爾斯基(Andrew Pawelsky)，被控洗錢、非法持有被盜財產、串謀獲取被盜觸媒轉化器等罪名，他們向一家精煉廠共盜賣1億7000萬元觸媒轉化器，以加工貴重金屬。
29歲的法拉盛居民克拉克(Jovanie Clarke)，被控重大盜竊罪、持有被盜財產和拆車罪。 他涉嫌多次將偷盜的觸媒轉化器轉賣給帕維爾斯基兄弟牟利。
根據起訴書，兩兄弟在2021年6月至2022年12月間，先是用現金購買從加州、康州、明州、紐約偷來的觸媒轉化器，之後在他們位於長島罕普斯狄(Town of Hempstead)鎮島公園(Island Park)的廢料店裡，剝離觸媒轉化器上的鉑、鈀和銠等貴金屬再進行倒賣。
納蘇郡唐納利(Anne Donnelly)表示，嫌犯多次用卡車購買、運送從全國各地偷盜而來的觸媒轉化器，從中獲得近年來價值飆升的貴金屬。 這些金屬據信被送到精煉廠稱重，使他們淨賺1億7000萬元。
據悉，帕維爾斯基兄弟拒不認罪，保釋金設為5萬元現金或10萬元保釋債券(bond)，他們下一次的庭審時間為6月1日，若罪成則將面臨最高25年監禁。克拉克也拒不認罪，罪成將面臨最高七年監禁。
根據紐約市警局數據，汽車觸媒轉化器的骰到案逐年飆升，法拉盛修車行的華人老闆也表示，觸媒轉化器因易盜、盜竊作案時間短、黑市可賣數百元，而極易被不法分子「看上」，近來也常有華人車主因觸媒轉化器被盜來配新配件。
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