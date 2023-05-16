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庇護客安置在校園 華人社區反彈

記者胡聲橋／紐約報導
市政府準備將難民安置到日落公園的第172小學，華裔社區反彈。(谷歌街景圖)
市政府準備將難民安置到日落公園的第172小學，華裔社區反彈。(谷歌街景圖)

紐約市庇護客危機繼續延燒，市府日前已開始著手將庇護客安置在公校場所，目前已有至少有75名庇護客被安置到布碌崙(布魯克林)康尼島的188小學(PS 188)；另據消息，市府現正考慮將庇護客安置在日落公園(Sunset Park)的172小學(PS 172)和皇冠高地(Crown Heights)的189小學(PS 189)，這一做法引起了包括華人在內的當地社區的反彈。

172小學位於4大道，在29街和30街之間，距離華人聚居的8大道不遠；該校學生家長14日(周日)就接到了第15學區督察(superintendent)的通知，該校獨立的體育館將被改為臨時難民庇護所。這個體育館緊靠著學校操場，有年僅4歲的孩子在那裡玩耍。學校官員在給家長的信中承諾，庇護客及其家人將被限制在體育館內，不會影響學校的運作，庇護客也不會進入任何學生和學校員工所在的地方。

市府的這一做法引起了8大道華社人士的反對。美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊認為，紐約市對此沒有事先的計畫，會對社區造成不好的影響，危害社區安定，因此他持反對意見。陳善莊說，現在經濟還沒有復甦，市民生活質量下跌，在這一時期把庇護客安置到公校，會招致更多反對的聲音。

紐約同心會會長李江波說，將庇護客安置到社區，需要有配套設施和服務，需要事先了解民意，和社區商量，看社區是否有能力接收。在沒有做好各種準備的情況下空降尋求庇護者，是不尊重當地社區。

紐約華人聯合會理事長黃啟旺明確表示，學校是孩子讀書的地方，在學校體育館設置庇護所，會對孩子讀書帶來不良影響，是一種不負責任的做法，老百姓不會接受。

14日(周日)，至少75名難民被臨時安置到康尼島的第188公立學校的體育館。市政府說，該校體育館是短期使用，安置到那裡的庇護客也只有成年男性和女性，不包括兒童。當地市議員李凱健(Ari Kagan)和市議員紀思庭(Justin Brannan)都對市政府的選擇困惑不解，都表示還沒有看到將體育館還給學校的時間表。

庇護 華人 紐約市

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