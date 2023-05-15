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垃圾新規開罰 業者：影響不大

記者許君達／紐約報導
市府垃圾新規開始執行和開罰後，曼哈頓華埠街道清潔改觀有限。(記者許君達／攝影)
市府垃圾新規開始執行和開罰後，曼哈頓華埠街道清潔改觀有限。(記者許君達／攝影)

紐約市垃圾堆放新規今年4月1日上路，並從5月1日開始對違規仍未整改業者開罰；曼哈頓華埠餐飲業者表示，新規對餐飲業垃圾堆放情況變化不大，業者各有對策。

新規給餐飲業者兩種選擇，一是在打烊前一小時把垃圾放在路邊有安全蓋的垃圾桶內，並於第二天開業時將垃圾桶收走；或者等到晚8時以後再把垃圾袋放在路邊。此舉是市府為打擊鼠患而出台的一系列措施中的一項，目的是為了減少垃圾在城市街道曝露的時間，壓縮老鼠覓食的空間。

市清潔局發言人古德曼(Joshua Goodman)透露，在新規出台的第一個月內，清潔局就發出了2萬2000條警告，對未予整改的商家和居民，從5月開始發出罰單。據報，不少餐飲業者對新規給他們造成的影響表示不滿，不過也有些商家不為所動。

曼哈頓華埠街道狹窄，商家堆放的垃圾有時會給行人帶來不小的麻煩，廚餘垃圾中的大量油水混合液體更對街道的潔淨形成巨大挑戰。不過新規出台後，改進有限。

披露街(Pell St.)一家茶餐廳業者表示，他們與該鋪面的業主簽訂了合約，由大樓物業負責處理垃圾，因此市府的新規對他們沒有什麼影響，垃圾依舊會堆放在店門口處等待物業人員處理。由於該店打烊較早，晚8時以後再堆垃圾對他們來說也不現實，而物業究竟會如何處理，店家表示也不太清楚。

另外，宰也街(Doyer St.)重新塗裝地面彩繪後不到一個月，部分路段的地面上就又積累了不少油汙。一位小吃業者表示，自家店面每天都會產生大量垃圾，店內儲存不下，店外也很難配齊足夠的垃圾桶。因此，他們目前將垃圾袋放在店門外緊靠牆壁的路肩之上，由於店門外是可以露天就餐的開放街道，行人基本都會在馬路的另一側行走，因此阻路作用有限，但帶有油汙的液體滲出則難以避免。業者表示目前沒收到罰單，「我們沒放在馬路上，所以不算違規。」

華埠 曼哈頓 紐約市

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