BDFM線地鐵 本周起減少班次

BDFM線地鐵將從本周起將減少班次。(NYCT Subway推特)

MTA (大都會運輸署)日前表示，將在今後幾周對曼哈頓 市中心地鐵 的開關系統進行升級，B、D、F、M線地鐵高峰期將減少班次，呼籲乘客通勤時做好準備，預留出行時間。

MTA表示，從5月15日到7月3日，高峰期F線列車的班次將減少，M線地鐵工作日中午時段的班次也將減少，因此使用B、D、F或M線地鐵的通勤乘客可能要比平時多花一兩分鐘時間。MTA說，在系統升級期間，Church Avenue和Jay Street-MetroTech之間的高峰期F線快車服務將暫停。

同時，在施工期間，由於曼哈頓第六大道以南的一些地鐵將改道至第八大道地鐵線，A、C和E線夜間和周末的服務會受到一些干擾。

MTA官員說，之所以減少班次，是為了讓工作人員能夠更換西四街站(West 4 St)附近的開關，升級後將允許地鐵在快車線和慢車線之間切換。MTA稱，升級工作將在MTA增加G、J和M線的周末班次之前結束。

MTA有的路段信號系統非常老舊，甚至是上世紀三、四十年代的，急需更換。去年下半年和今年夏季，MTA兩次宣布對F線地鐵布碌崙(布魯克林)南部段的信號系統進行更換，從而影響F線地鐵在周末的開行，給沿線居民造成不便。去年9月到12月底，MTA決定周末停開F線南部線路；今年4月底到9月中旬，F線南部的最後12站在周末停開，再次造成民意的反彈。