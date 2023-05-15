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華裔清潔局雇員意外離世 器官捐贈四人

記者胡聲橋／紐約報導
市清潔局華裔員工郭羅傑意外離世，他的器官被移植到四位紐約市民身上。(LiveOnNY提供)
市清潔局華裔員工郭羅傑意外離世，他的器官被移植到四位紐約市民身上。(LiveOnNY提供)

本月初，市清潔局(Department of Sanitation)的一名華裔員工郭羅傑(Roger Kwok)意外離世。現在，他捐贈的六個器官被移植到四位紐約市民身上，讓四名患者獲得了新生，也用另一種方式延續著自己的生命。

每日新聞報導，5月2日，離退休只有幾天的郭羅傑在午餐時被一塊牛排卡住了呼吸道。急救人員趕到現場後，將他緊急送往西奈山-西羅斯福醫院(Mount-Sinai West-Roosevelt Hospital)，但這時的羅傑腦部已經受到了嚴重的損傷，不幸去世。

八天後，羅傑的兄弟郭斯蒂芬(Stephen Kwok)悲傷地選擇捐贈兄弟的生命禮物。他回憶道，12日上午，當羅傑被推過醫院的走廊來到手術室，當羅傑的器官被回收用於移植時，他始終陪伴著他的兄弟。

「我哥哥心胸寬廣，我想他會願意捐獻器官，幫助別人」，斯蒂芬說，「我認為這是他想要做的」。羅傑的心臟和一個腎臟給了同一個病人，他的兩個肺給了第二個病人，另外兩個受移植者分別接受了他的肝臟和第二個腎臟。

當斯蒂芬決定捐贈兄弟的器官後不久，羅傑的家人、朋友、醫院的員工紛紛用電池點燃的蠟燭在走廊上莊嚴肅穆地排成一列，為羅傑送行。

「他們稱其為榮譽之旅」，郭斯蒂芬說，「我的天啊，當時我的情緒非常激動，我無法用言語來表達，我無法停止哭泣。我兄弟曾經感動過許多生命，現在他正在觸動更多的生命，他是最讓我感到驕傲的人」。

斯蒂芬說，他兄弟在生命的最後一刻將希望傳遞給了四名幸運的器官接受者。這是他生命的最後律動，也是他生命的延續。

LiveOnNY是一個聯邦機構，負責監督大紐約地區的器官捐贈，並向捐贈者家庭提供支助。該機構的總裁兼首席執行官阿昌(Leonard Achan)說，羅傑是一個很特別的人，他是「海灣戰爭的退伍軍人，是紐約的兒子…他的家人做出決定，用他的往生來拯救其他生命，這是化黑暗為光明。」

手術 紐約市 退休

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