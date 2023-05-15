我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰大選爆黑馬 前進黨領袖皮塔是哈佛校友、娶女明星 年輕人力挺

「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

8大道商住樓火災 消防局列縱火調查

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙日落公園8大道一棟五層商住樓，於3月突發火災，樓上的公寓遭到燒毀。(記者顏潔恩 / 攝影)
布碌崙日落公園8大道一棟五層商住樓，於3月突發火災，樓上的公寓遭到燒毀。(記者顏潔恩 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園8大道一棟五層商住樓，於3月突發火災，樓上的公寓遭到燒毀，導致不少華裔、西語裔住客流離失所；市消防局日前公布最新調查結果，已把火災主因列為縱火案，將繼續調查。

火災發生於8大道4207號的商住樓，3月14日凌晨3時左右突發傳出火警，當局在接到民眾的報警電話後，在4時許抵達現場營救；據悉，所有住客都成功逃脫，並沒有人受傷。撲滅火勢後消防員曾在現場發現不尋常的殘跡，已懷疑是有人蓄意縱火。

直到當前，市消防局終於釋出報告，表示經詳細的調查，正式將火災起源列為由易燃液體引發的縱火案件(Incendiary-Ignitable Liquid)；消防局透露，火災從該樓宇的頂層單位起火，有人在距離公寓內東面牆的兩呎、北面牆壁的兩呎開外的地板澆上汽油後點燃。

火勢一瞬間引爆，蔓延至西面牆，再延燒至北面和東面，接著擴展到樓梯口，直到火勢傳到屋頂，才被趕到現場的消防員撲滅；樓上共有七個居住單位，其中樓梯、窗口全被破壞，至少有三個單位的屋內牆壁和天花板嚴重燒毀，為安全起見，已將全部單位的電流和瓦斯供應且打斷，而樓下是間華人經營的理髮店，並未在這起火災中受到影響，目前仍照常營業。

在火災發生後的一個多月，消防局仍張貼著禁止入內的警告紙，住客至今無法返回家中。

縱火 8大道 日落公園

上一則

近期活動

下一則

紐約唐詩藝術中心 母親節社區演出

延伸閱讀

母親節前夕悲劇 南加76歲婦女過馬路被校車撞死

母親節前夕悲劇 南加76歲婦女過馬路被校車撞死
聖蓋博消防局110年 開放日華人同樂

聖蓋博消防局110年 開放日華人同樂
聖蓋博消防局110週年 開放日華人參與警民同樂

聖蓋博消防局110週年 開放日華人參與警民同樂
4500個煙霧報警器 將贈低收入者

4500個煙霧報警器 將贈低收入者
法拉盛一公寓樓廚房起火 一老人受輕傷

法拉盛一公寓樓廚房起火 一老人受輕傷

熱門新聞

一名31歲華人女子近日從法拉盛一棟公寓跳下，不治身亡；圖為事發現場。(讀者提供)

疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡

2023-05-10 16:28
紐約市計畫向上州輸送庇護客以緩解壓力。圖為庇護客抵達紐約市。(Getty Images)

紐約市擬送庇護客 洛克蘭郡長砲轟：無恥，休想過來

2023-05-08 07:48
抗議者擋住行進間的地鐵。(截自推特)

紐約非裔遊民遭扼喉身亡 抗議者跳軌逼停地鐵

2023-05-07 11:08
前海軍陸戰隊隊員潘尼（中）被控過失殺人罪後投案。（記者劉梓祁／攝影）

前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬

2023-05-14 17:17
布碌崙六家店鋪護牆一起倒塌，包括一家中餐館。（「中國鍋」店主林女士提供）

布碌崙六家店鋪護牆一起倒塌 包括一家中餐館

2023-05-08 18:52
紐約市長亞當斯簽署行政令放鬆對庇護客安置條件的要求，同時強硬回擊批評者。（市長辦公室提供）

無力應對庇護客…亞當斯簽行政令 庇護權法部分暫停

2023-05-12 07:45

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
特斯拉故障竟是動物惹禍 華人送修2次破財1600元

特斯拉故障竟是動物惹禍 華人送修2次破財1600元
前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬

前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬