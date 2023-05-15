8大道商住樓火災 消防局列縱火調查

布碌崙日落公園8大道一棟五層商住樓，於3月突發火災，樓上的公寓遭到燒毀。(記者顏潔恩 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園8大道 一棟五層商住樓，於3月突發火災，樓上的公寓遭到燒毀，導致不少華裔、西語裔住客流離失所；市消防局日前公布最新調查結果，已把火災主因列為縱火 案，將繼續調查。

火災發生於8大道4207號的商住樓，3月14日凌晨3時左右突發傳出火警，當局在接到民眾的報警電話後，在4時許抵達現場營救；據悉，所有住客都成功逃脫，並沒有人受傷。撲滅火勢後消防員曾在現場發現不尋常的殘跡，已懷疑是有人蓄意縱火。

直到當前，市消防局終於釋出報告，表示經詳細的調查，正式將火災起源列為由易燃液體引發的縱火案件(Incendiary-Ignitable Liquid)；消防局透露，火災從該樓宇的頂層單位起火，有人在距離公寓內東面牆的兩呎、北面牆壁的兩呎開外的地板澆上汽油後點燃。

火勢一瞬間引爆，蔓延至西面牆，再延燒至北面和東面，接著擴展到樓梯口，直到火勢傳到屋頂，才被趕到現場的消防員撲滅；樓上共有七個居住單位，其中樓梯、窗口全被破壞，至少有三個單位的屋內牆壁和天花板嚴重燒毀，為安全起見，已將全部單位的電流和瓦斯供應且打斷，而樓下是間華人經營的理髮店，並未在這起火災中受到影響，目前仍照常營業。

在火災發生後的一個多月，消防局仍張貼著禁止入內的警告紙，住客至今無法返回家中。