慈濟三節慶典 女攜百歲媽媽秀幸福

陳小姐稱，能照顧她101歲的母親，是一種幸運。(記者高雲兒╱攝影)

慈濟基金會紐約分會於14日即母親節 當天，在法拉盛 的PS20小學旁籃球場內舉辦「佛誕節．母親節．全球慈濟日」三節合一的年度慶典，四、五百人共同讚揚佛法、感念父母與天地眾生恩；在浴佛典禮後，慈濟在現場還準備了諸多表演和素食小吃，不少子女攜母親共同參與。 民眾感謝父母和天地恩。(記者高雲兒╱攝影) 市議員黃敏儀(左一)、市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉(左二)、州參議員劉醇逸(左三)出席活動。(記者高雲兒／攝影)

慈濟紐約分會執行長蘇煜升表示，慈濟日原本是農曆3月24日，為了便於記憶，便在1996年後將慈濟日改為接近此日的母親節；1999年，政府也正式宣布將佛誕日定為母親節，從此三節合一。此次活動是慈濟紐約分會於疫情 後擴大舉辦的浴佛節，約有四、五百人參加，「雖然和疫情前無法相提並論，但相比疫情期間規模擴大。」 蘇煜升稱，期盼透過浴佛典禮，啟發人人心中善念，知恩、報恩、利益群生。(記者高雲兒╱攝影)

當天，眾人參與供養佛陀的浴佛大典，藉獻燈、獻花香、獻香湯等體現浴佛的內涵，也一同歌頌和感謝天下的母親和眾生恩，祈求世界變得更好。活動現場，可以見到不少子女帶著年邁母親，或是年輕媽媽帶著年幼子女共同參與。

最引人注目的是101歲的陳媽媽，她的女兒陳小姐表示，她和母親都是虔誠的佛教徒，每年母親節也都會前來為母親祈福，「我希望她再多活幾年」，陳小姐邊說，邊看向她精緻打扮的母親，珍珠耳環和淡綠色的絲巾讓陳媽媽看起來非常優雅，「沒有看過這麼漂亮的媽媽吧」。 慈濟基金會紐約分會於母親節當天，在法拉盛舉辦「佛誕節．母親節．全球慈濟日」三節合一的年度慶典。(記者高雲兒╱攝影)

陳小姐表示，雖然有五個兄弟姊妹，但是自從1992年母親來美後，都是自己照顧媽媽，「我很感謝自己和媽媽有如此特別的緣份，讓我有機會一直照顧她」。她稱，多年來自己和母親相處也偶爾有摩擦，但是會盡力溝通和磨合，前兩年母親行動能力方便時，也到處帶她遊山玩水，遍嚐各地美食。

蘇煜升稱，期盼透過浴佛典禮，啟發人人心中善念，知恩、報恩、利益群生；也希望透過此次活動對社區和兒童進行孝道的人文教育，「做人有兩件事是不能等的，一個是行善，還有一個是盡孝，因為人生無常，所以活著的時候要聽媽媽的話」。