53位三代同堂「幸福媽媽」 獲市長祝福

第12屆「幸福媽媽」活動在法拉盛舉辦。(記者鄭怡嫣╱攝影)

由法拉盛華人 (工商)促進會(FCBA)舉辦的第12屆「幸福媽媽」活動，14日在法拉盛開辦，53位三代同堂的母親攜子女歡聚一堂，共賀母親佳節，市長亞當斯(Eric Adams)也出席致賀。

「幸福媽媽」活動在母親節 當日在法拉盛新木蘭海鮮大酒樓展開，三代同堂的華人母親，接受來自各級民選官員向他們發放的表揚狀，表彰她們對社區及家庭所作的貢獻。她們也收獲精美禮品以及刊有全家福照片的精美畫冊作為留念，並共享午餐與文藝表演。

華商會首席顧問杜彼得介紹，「幸福媽媽」從2010年起舉辦，已陪伴700多位三代同堂的母親共度母親佳節，最大的有104歲，希望既能令母親們留下歡欣的回憶，也能在亞太裔傳統月弘揚中華傳統孝道、以實際行動展現華人文化與傳統。

當日，最年長的兩位母親——93歲育有二女以及二孫的曹雲芝、與93歲育有一子二女、二孫以及三曾孫的穆祥樹依循活動慣例，接受獻花以及在場來賓們的祝福。

「這是最好的母親節」曹雲芝說。她來自北京，曾在學校工作，因二女在美發展，退休後她也於2005年隨之來此生活，「孩子懂事，我很幸運」，她說。

談到長壽秘訣，她表示，自己愛好廣泛，退休後的生活也展開得如火如荼，她學習書畫，辦過作品展覽，日間老人中心也成為她的一個港灣，此次活動也是中心幫她報名，她目前還在裡邊學習電腦，水平「能跟得上」。