我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰大選爆黑馬 前進黨領袖皮塔是哈佛校友、娶女明星 年輕人力挺

「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

53位三代同堂「幸福媽媽」 獲市長祝福

記者鄭怡嫣╱紐約報導
第12屆「幸福媽媽」活動在法拉盛舉辦。(記者鄭怡嫣╱攝影)
第12屆「幸福媽媽」活動在法拉盛舉辦。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)舉辦的第12屆「幸福媽媽」活動，14日在法拉盛開辦，53位三代同堂的母親攜子女歡聚一堂，共賀母親佳節，市長亞當斯(Eric Adams)也出席致賀。

「幸福媽媽」活動在母親節當日在法拉盛新木蘭海鮮大酒樓展開，三代同堂的華人母親，接受來自各級民選官員向他們發放的表揚狀，表彰她們對社區及家庭所作的貢獻。她們也收獲精美禮品以及刊有全家福照片的精美畫冊作為留念，並共享午餐與文藝表演。

華商會首席顧問杜彼得介紹，「幸福媽媽」從2010年起舉辦，已陪伴700多位三代同堂的母親共度母親佳節，最大的有104歲，希望既能令母親們留下歡欣的回憶，也能在亞太裔傳統月弘揚中華傳統孝道、以實際行動展現華人文化與傳統。

當日，最年長的兩位母親——93歲育有二女以及二孫的曹雲芝、與93歲育有一子二女、二孫以及三曾孫的穆祥樹依循活動慣例，接受獻花以及在場來賓們的祝福。

「這是最好的母親節」曹雲芝說。她來自北京，曾在學校工作，因二女在美發展，退休後她也於2005年隨之來此生活，「孩子懂事，我很幸運」，她說。

談到長壽秘訣，她表示，自己愛好廣泛，退休後的生活也展開得如火如荼，她學習書畫，辦過作品展覽，日間老人中心也成為她的一個港灣，此次活動也是中心幫她報名，她目前還在裡邊學習電腦，水平「能跟得上」。

市長亞當斯也向現場的每位華人母親祝福與致意，表示是「母親造就了每一位孩子」。國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、曲怡文、州眾議員金兌錫、市議員黃敏儀、李琳達(Linda Lee)、州長辦公室亞太裔事務主任范小江、市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉、皇后社區學院(Queensborough Community College)校長曼吉諾(Christine Mangino)、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)代表楊旻雯等都出席了此次活動。

市長亞當斯祝福53位三代同堂華人媽媽。(記者鄭怡嫣╱攝影)
市長亞當斯祝福53位三代同堂華人媽媽。(記者鄭怡嫣╱攝影)

華人 法拉盛 母親節

上一則

華裔清潔局雇員意外離世 器官捐贈四人

下一則

慈濟三節慶典 女攜百歲媽媽秀幸福

延伸閱讀

109分局警察患重症 華社積極籌款送愛

109分局警察患重症 華社積極籌款送愛
紐約客談／民主黨移民政策 亞當斯燙手山芋

紐約客談／民主黨移民政策 亞當斯燙手山芋
紐約法拉盛阻罪項目施行2周 5嫌簽「刑事入侵通知」

紐約法拉盛阻罪項目施行2周 5嫌簽「刑事入侵通知」
法拉盛一公寓樓廚房起火 一老人受輕傷

法拉盛一公寓樓廚房起火 一老人受輕傷
法拉盛華男地下室建非法槍庫 最高囚15年

法拉盛華男地下室建非法槍庫 最高囚15年

熱門新聞

一名31歲華人女子近日從法拉盛一棟公寓跳下，不治身亡；圖為事發現場。(讀者提供)

疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡

2023-05-10 16:28
紐約市計畫向上州輸送庇護客以緩解壓力。圖為庇護客抵達紐約市。(Getty Images)

紐約市擬送庇護客 洛克蘭郡長砲轟：無恥，休想過來

2023-05-08 07:48
抗議者擋住行進間的地鐵。(截自推特)

紐約非裔遊民遭扼喉身亡 抗議者跳軌逼停地鐵

2023-05-07 11:08
前海軍陸戰隊隊員潘尼（中）被控過失殺人罪後投案。（記者劉梓祁／攝影）

前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬

2023-05-14 17:17
布碌崙六家店鋪護牆一起倒塌，包括一家中餐館。（「中國鍋」店主林女士提供）

布碌崙六家店鋪護牆一起倒塌 包括一家中餐館

2023-05-08 18:52
紐約市長亞當斯簽署行政令放鬆對庇護客安置條件的要求，同時強硬回擊批評者。（市長辦公室提供）

無力應對庇護客…亞當斯簽行政令 庇護權法部分暫停

2023-05-12 07:45

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選
台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討

台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討