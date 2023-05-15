紐約唐詩藝術中心 母親節社區演出

紐約唐詩藝術中心14日在曼哈頓紐約中華公所的中山紀念堂舉辦母親節文藝演出。(記者許君達╱攝影)

紐約唐詩藝術中心14日在曼哈頓 紐約中華公所的中山紀念堂舉辦母親節 文藝演出，藝術中心數十位會員以及多個姊妹組織到場，為社區奉上20餘個表演，內容包括舞蹈、歌唱、器樂、戲劇以及武術等，演出長達三個小時，觀眾熱情高漲。

紐約唐詩藝術中心成立已有20餘年，最初名為「曼哈頓藝術團」，2013年改為唐詩藝術中心，更加突出中華文化的特色，並加強創作能力，將很多中國唐詩的內容和意象解構開來，用舞蹈的形式重新表達。

會長王可珠介紹，中心現有80多名成員，以舞蹈團為主，也有書畫方面的愛好者。團隊成員主要是65歲以上的退休人士，分別住在紐約各區，但每周兩次會聚集到曼哈頓華埠 排練。作為一個在華人社區中頗有影響力的團體，藝術中心長期接受紐約州政府資助，為社區免費奉獻富有中華文化特色的演出和展覽等。

此次的演出突出了與「家庭」和「親情」有關的節目單，包括歌曲「念親恩」、「故鄉小路」等，以應和「母親節」的主題。其他節目則以多元豐富的內容展現了中國各地的文化特色，包括陝北腰鼓、藏族舞蹈、廣東名曲「彩雲追月」、舞蹈「揚州美」、「汴河遊」、「茶山情歌」，還有江南的越劇、廣東的粵曲等。

王可珠在演出開始前的致詞中表示，表演者們以載歌載舞的形式歡慶這個節日，祝願全天下的母親都安康幸福。