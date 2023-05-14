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被控鎖頸殺人 前陸戰隊員募資逾百萬

編譯中心／綜合13日電
發起為潘尼募款的頁面。(取自GiveSendGo頁面)
發起為潘尼募款的頁面。(取自GiveSendGo頁面)

前海軍陸戰隊員佩尼(Daniel Penny)因在紐約地鐵車廂鎖喉遊民尼利(Jordan Neely)，導致其窒息身亡，12日在曼哈頓刑事法院被控二級過失殺人罪後，他的律師13日表示，已在網上募集近110萬元，用於支付他的法律費用。正蓄勢待發準備宣布參選總統的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)12日發表聲明稱，潘尼是「見義勇為的好人」，理應得到支持。他並宣布加入為尼利籌款打官司的行列。

24歲的嫌犯潘尼12日在律師陪同下向警方自首，過堂後被二級過失殺人罪，並以50萬元保釋金交保；若罪名成立，將面臨多達15年監禁。他被指今年5月1日在30歲的患有精神病的地鐵藝人尼利在地鐵F車廂內高聲乞求錢財，並威脅他人時，將他制伏，並鎖喉數分鐘，致他於死地。

但潘尼的律師肯尼夫(Thomas Kenniff)表示，潘尼的鎖喉行為是出於自衛。他的律師自9日為他在一個叫GiveSendGo的網站上發起募款，至13日下午已募款109萬7000餘元。

肯尼夫說，捐款增加這麼快，超乎我們的想像。潘尼十分感謝為數眾多的紐約客的支持。

呼籲支持者捐款給潘尼打官司的佛州州長德桑提斯則在聲明中說，「我們與見義勇為的好人潘尼站在一起。要讓這位陸戰隊員看到，美國支持他」。德桑提斯還在推文中抨擊以二級過失殺人罪控告潘尼的紐約地區檢察官白艾榮是資本巨鱷大左派索羅斯資助的檢察官，是縱容罪犯的檢察官。

捐款在德桑提斯的呼籲後迅速增加，其中13日有一位匿名者捐款1萬元，並留言表示：「謝謝你那天保護市民」。另一位捐款者捐了2500元，留言說：「上帝保佑退役軍人。」還有一位捐款1000元的人留言說：「我們生活在英雄被誹謗，壞人被稱讚的時代。是我們表達對像潘尼這樣的英雄支持，並從壞人手裡奪回我們國家的時候了。」

潘尼退役後，目前為大學學生。他的律師表示，潘尼當時挺身而出，不僅是為了保護自己，也是為了保護其他乘客。捐款頁面說：「募集的款項若超出潘尼的法律費用所需，都將捐給紐約市的精神健康維權組織。」

潘尼的支持者還在GoFundMe發起為他募款，至13日已募集7萬5000元。

德桑提斯 地鐵 檢察官

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