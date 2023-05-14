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布碌崙市議員參選人 亞潮聯盟主辦辯論會

記者顏潔恩／紐約報導
第47選區市議員共和黨參選人。左起貝爾費爾雷、李凱健、培樂伊拉。(記者顏潔恩／攝影)
第47選區市議員共和黨參選人。左起貝爾費爾雷、李凱健、培樂伊拉。(記者顏潔恩／攝影)

「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)13日舉辦布碌崙(布魯克林)南區市議員參選人辯論會，其中涵蓋部分華社的第47市議會選區，首次出現共和黨三名參選人同台；他們在小商家權益、公共安全、康尼島建賭場議題上發表政見，幾乎都持相同看法。

參選市議員的現任市議員李凱健(Ari Kagan)、公校教師貝爾費爾雷(Anna Belfiore-Delfaus)、西語裔社區領袖培樂伊拉(Avery Pereira)，在辯論中都同意保釋法案改革、削減警局經費等，是導致犯罪率激增的原因之一；市議會須改變這些決定，給予警局足夠的資源、讓他們做事不再綁手綁腳。

對於康尼島是否興建賭場，三人都表示反對，培樂伊拉表示，不應給當地民眾製造像是交通擁堵的生活負擔，妥善的做法是帶給商家資源和支持，以及清掃康尼島街道，令遊客回流；李凱健則說，賭場的建立反而會傷害小商家的權益，導致更多生意破產，「屆時若大家都在賭場裡購買商品，誰還會光顧小商家？」

貝爾費爾雷也補充，表面看來賭場是可行的方案，能製造就業機會，但背地裡卻常做著買賣毒品、賣淫等非法勾當，最終只會給當地社區帶來更深層的問題、引發不必要的混亂。

第47選區涵蓋20%的亞裔選民，當被問及為什麼是代表亞裔的最佳人選時，貝爾費爾雷說她與幫助成立羊頭灣華人社區巡邏隊的市議員韋娜芙(Inna Vernikov)有過合作，很佩服華人自主找方案，捍衛自身權益的做法；本身在班森賀、戴克高地社區長大，她結交很多亞裔朋友，「我相信多元族裔是組成紐約市的精髓，儘管身在美國，也應該持續保存自身的文化」。

培樂伊拉說，談及亞裔就不可忽視針對亞裔仇恨議題，需要密切和亞裔美國人合作，從社區入手，才會根治問題；李凱健則表示，無論是強烈的家庭觀念、支持紐約市警、教育議題上，都與亞裔持相同的價值觀。

紐約市議會初選日為6月27日，共和黨勝出者將會在普選中面臨現任市議員紀思庭(Justin Brannan)的挑戰。

亞裔 紐約市 康尼島

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