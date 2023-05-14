華埠李尤娜遇害案 家人告紐約市警

李尤娜遇害公寓。(記者劉梓祁／攝影)

去年2月，35歲的華埠 韓裔居民李尤娜(Christina Yuna Lee, 音譯)在凌晨時分返回公寓時，遭到25歲非洲裔男子納許(Assamad Nash)尾隨入室連捅數十刀殺害，警員到場後發現公寓門被反鎖，等待超過一小時後才強行破門；李尤娜家人日前控告紐約市 警，要求對這起惡性謀殺案件的應對措施進行調查。

該訴訟在12日提出，指責兩名紐約警察 站在李尤娜公寓門外袖手旁觀，聽任她在門後尖叫和被多次刺傷，認為警方不作為導致她喪命。

訴訟文件指出，儘管到場警員有理由相信李尤娜的生命處於極度危險中，但他們未進入她的公寓制止犯罪，也未提供任何可能挽救生命的行動或醫療援助。起訴聲明還指出，警方不作為令人無法容忍，且兩名警員事發時就在距離李尤娜公寓的不遠處。

根據文件，雖然華埠市警五分局距離事發地僅數個街區，但警方卻花費了1小時20分鐘才進入李尤娜的公寓，此時她已倒在浴室的血泊中死亡，上身赤裸，身上有40多處刀傷，被指控殺害她的嫌犯納許則藏在床底。

去年2月13日凌晨4時20分左右，李尤娜乘坐網約車到達位於企李士提街(Chrystie St.)111號的住宅樓外，隨後使用鑰匙打開公寓大門入內；但身後大門關閉前，納許藉機尾隨進入後行凶。隨後李尤娜尖叫求救，鄰居聽到後撥打911報警。

曼哈頓最高法院(Manhattan Supreme Court)已對納許提起公訴。檢方去年表示，警員稱他們聽到了被害者的尖叫聲，直到聲音突然停止。兩名未在訴訟中提到姓名的警察曾在門外與納許交談，卻未強行進入公寓，期間聽到有人「模仿女聲」說「這裡沒事，我不需要幫助」。

李尤娜的家人要求獲得對她死亡的賠償，並認為部分責任應歸咎於紐約市警，不僅因為他們在案發當日的反應速度，還由於他們未在羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)及其周圍維持秩序。訴訟還提到了51歲的孟加拉裔外賣郎米亞(Sala Miah)2021年在公園被隨機殺害一案。

訴訟文件稱，「由於未能控制羅斯福公園內的危險因素，(市警局)故意、魯莽和疏忽地製造了一個滋擾」。市警五分局表示不會對未決的訴訟發表評論，也未回應到場警察是否受到任何紀律處分的問題。