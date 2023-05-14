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市議長公布「公平住房架構」 目標

記者劉梓祁╱紐約報導
市議長歐德思日前公布「公平住房框架」議案。(記者劉梓祁╱攝影)
市議長歐德思日前公布「公平住房框架」議案。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市議長歐德思(Adrienne Adams)日前在市政廳(City Hall)前與民選官員、社區組織及工會人士召開記者會，公布「公平住房框架」(Fair Housing Framework)議案，擬要求市房屋保護和開發局(HPD)和城市規畫局(DCP)為每個社區制定具體發展目標，從而在市內較富裕的社區建設和保護可負擔住房，解決住房規劃和投資的不平等現象。

在紐市租金攀升、可負擔住房難以獲得的背景下，此框架的提出恰逢市府嘗試滿足中低收入居民住房需求之際。歐德思表示，為了向紐約市民提供真正的救濟，立法者必須優先考慮與城市需求相匹配的公平兼可負擔的住房發展；住房框架的目標不只是建造真正可負擔的永久住房，是安全和穩定的關鍵，還可以通過解決住房來緩解城市在其他方面的壓力。

框架擬要求在高收入社區增加可負擔住房的建設及保護和住房券的利用度、在高迫遷風險社區增加受保護的可負擔住房數量，及增加防驅逐資源的使用和增加對經歷重大住房發展地區的投資等。

根據議案，框架將通過全市住房需求評估(Citywide Housing Needs Assessment)來確定需要在全市範圍內建設或保護的住房總數和類型，以確保不同社會經濟背景的家庭均能獲得可負擔住房。評估將以租金負擔、人口結構趨勢以及前10年人口、就業和住房增長情況等為標準。

提案將可負擔住房定義為年收入低於8萬元的四口之家或年收入低於5萬6000元個人的住房單位，並強制要求城市機構每五年進行一次需求評估，首次需在2025年1月前完成。評估得出的基準可用於在新開發提案被提出時追究當地議員責任，但歐德思表示她並不考慮使用這個標準來迫使同事做出決定。

數據顯示，約四分之一紐約市居民支付至少50%的收入用於租金，聯邦政府將此歸類為極度租金負擔；在過去十年中，紐市建造了大約20萬個新住房單位，同時卻增加了約63萬新居民和100萬個新工作崗位。這不僅給住房帶來了壓力，也給貧困人口造成了嚴重影響。

租金 紐約市 投資

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