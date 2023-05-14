109分局警察患重症 華社積極籌款送愛

法拉盛華社在短短十天內為109分局患病警員募得3萬餘元，以示華人群體對警員和警局的支持。(記者高雲兒╱攝影)

管轄法拉盛 等地的市警109分局一名警員，在兩年前被診斷出狼瘡(lupus)，暴瘦130磅，至今在家坐輪椅養病；法拉盛華裔 社區人士聽聞此事後，立即發起捐款，得到20餘個組織和個人的響應，並在短短十天內募得3萬餘元，以表示華人 群體對警員和警局的支持。

據了解，2014年加入市警的109分局警員布倫斯(George Brauns)，在兩年多前被診斷患有狼瘡，目前已發展出各種併發症，包括骨質疏鬆症、心包炎、纖維瘤等，患病至今掉了130磅體重，且失去行走能力，只能坐輪椅。

為了方便他在家行動以及出行，當地警民會在上月末發起募捐以購買升降椅以及斜坡板。法拉盛華裔社區人士得悉後，紛紛響應獻出愛心。

11日的籌款記者會上，該募款活動發起人陳熠稱，他們在聽到該消息的第二天，即上月28日，就開始發起籌款，「平時總是高大威猛的警察保護我們，但是他們有需要的時候，我們也要讓他們知道，我們會給予支援」。

籌款活動耗時十餘天，最後共籌得3萬1160元，若加上早先在眾籌網站GoFundMe上的捐款，華人組織共捐獻3萬6000元左右。布倫斯對此表示感謝，並稱法拉盛是最好的社區。

參與籌款的有24個華裔組織和個人：美國福建同鄉會、 世紀集團 、紐約華人總商會、紐約北京同鄉會、紐約大馬同鄉會、美國紐約中美商會、啟揚基金會、紐約山東同鄉會、御庭酒樓、紐約東北同鄉會、美國河南同鄉會、日歺批發公司、PSP巡邏隊和正義警報聯盟、美國阜山聯合總會會長陳錦榕、健聲藥房、 全美江西同鄉會、美國湖北同鄉會、旅美湖南同鄉會、紐約守望互助群、紐約人力資源協會紅蘋果介紹所義工隊、PCF社安隊、AAC社區巡邏隊、中美商會江錦鑫、美國浙江溫州工商總會。